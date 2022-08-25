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台東今舉辦海洋油污染實兵演練　提升應變能力

▲台東今舉辦海洋油污染實兵演練。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東今舉辦海洋油污染實兵演練。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環境保護局25日偕同海巡署東部分署及台東地區海洋污染應變相關單位，在台東市海濱公園國際地標進行海洋油污染應變實兵演練，模擬客船發生海難事故，導致船體油品外洩污染海洋，應變機關立馬啟動應變機制、油污染圍堵等演練項目。

台東縣政府表示，台東縣海岸長達176公里，如果發生嚴重油污事件，油品具有毒性，除會對人體造成危害外，更會因海洋生物誤食或影響活動力，嚴重傷害海洋生態環境，需要長時間恢復，因此，必須要在黃金時機做出海洋油污染應變作為，並且暢通縱向應變通報流程及橫向各單位相互合作，將損害降至最低程度，保護海洋生態資源。

▲台東今舉辦海洋油污染實兵演練。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東今舉辦海洋油污染實兵演練。（圖／記者楊漢聲翻攝）

環保局進一步指出，今年年初在富岡漁港海域發生貝里斯籍貨輪擱淺事件，是台東縣近年來大型海難擱淺事件，透過跨局處及海巡等單位合作應變，沒有因為油洩漏造成嚴重海洋污染。實施實兵演練，藉由模擬事件發生，加強各單位緊急應變能力，判斷出最佳處理方式，對於污染應變所需設備能更加熟悉，對於之後發生油污事件，相關人員可以迅速處理海洋油污染，強化各單位應變默契。

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