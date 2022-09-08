割痔瘡送雙眼皮！她炫耀「醫美免費」揭診所助16女詐保

▲北市醫美診所幫病患割痔瘡的同時做整形手術，再將收據灌水，幫病患詐領保費。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北市1間連鎖醫美診所，涉嫌從2019年到2021年間，遊說前往接受痔瘡手術的病患，趁著麻醉的時候，順便割雙眼皮、私密處雷射整形，然後將保險不理賠的醫美費用，全部灌進割痔瘡的收據裡，讓病患向保險公司詐保2萬到10萬元，台北地檢署依詐欺等罪起訴診所4名行銷業務，以及16名女病患。

據了解，本案起因於1名李姓女中醫遭檢舉疑涉案助病患詐健保，檢警發動搜索後，赫然發現李女曾用LINE向朋友炫耀，去做了整形手術花費約10萬元，全都申請到保險理賠，由於非必要的醫美手術並非商業保險理賠範圍，辦案人員因此起疑，另案展開調查。

原來這間位於台北市大安區的醫美診所，同時也幫有痔瘡困擾的病患看診，而彭姓行銷主管與3名診所諮詢管理師會找機會遊說病患，反正割痔瘡都要麻醉了，可以順便做其他例如割雙眼皮、電波療程、私密處雷射整形等手術，病患如果同意，診所會把醫美部分的費用，全部灌進痔瘡手術的收據。

檢察官調查發現，包括李姓女中醫在內，共有16名病患因此向保險公司詐領了2萬到10萬元不等的保險理賠，但因查無診所醫師知情的事證，因此僅依詐欺等罪，起訴4名診所行銷人員以及16名病患。