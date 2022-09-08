「刷了就成功」　明星高中小書包悠遊卡掀搶購潮「校友暴動了」

▲成功高中推出小書包造型悠遊卡，掀起搶購潮。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市成功高中今年適逢百年校慶，校方與悠遊卡公司日前合作推出「成功高中書包立體悠遊卡」，首批限量5600個，放上超商和網路通路販售，短短5天全部銷售一空，校內也掀起師生家長搶購潮，連畢業校友也敲碗「拜託母校趕快加碼推出」。

成功高中校長孫明峰說，學校創立於1922年，前身為日治時代的「台北州立台北第二中學校」，百年來共有超過6萬名校友，這次百年校慶思考許久，想要製作一個別出心裁的紀念品，後來與悠遊卡公司討論後，決定推出「成功高中書包立體悠遊卡」，這也是國內首度有學校製作小書包造型的悠遊卡。

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「成功高中書包立體悠遊卡」，將具有成功高中特色的帆布書包仿真縮小，維持掀蓋式的設計，書包開口還採取魔鬼氈黏合的設計，除了悠遊卡功能，還可以當小零錢包使用。





▲成功高中校長孫明峰說，國內首度有學校推出小書包造型悠遊卡。（圖／記者楊惠琪攝）

孫明峰說，首批製作5600個，學校只分到600多個，但光是校內認購就全數銷售一空，畢業校友想要也買不到，甚至還有非校友，覺得成功「高中」，有包中、金榜題名的意思，打算買來送給男女考生，祝福考試「高中」，將再與悠遊卡公司討論推出第二批。