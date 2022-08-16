響應ESG永續精神！邱佩琳畫作躍上悠遊卡做公益　鼓勵搭大眾運輸減碳排

▲東森集團執行董事邱佩琳出席悠遊20「加植你的美好生活」記者會。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

悠遊卡發行屆滿20年，為了慶祝悠遊卡20歲生日，今（16）日在大安森林公園捷運站舉辦「加植你的美好生活」記者會。東森新媒體執行董事邱佩琳表示，悠遊卡公司響應聯合國ESG永續方案，是很好的理念，先前也透過畫作與悠遊卡推限量卡片義賣，將錢捐給慈善事業，獲得了許多人的喜愛。

悠遊卡陪伴全國民眾搭乘大眾運具20年，從一開始整合多種運具的交通票證，到可以在超商超市、微店商圈消費的電子錢包，乃至於開發電子支付業務「悠遊付」，提出「一卡、一付」支付新概念；歷經20年發展，至今發卡量已超過1億張，流通卡數超過9400萬張，穩居市場第一，在台北捷運市占率依舊超過9成，可使用場域更是跨出雙北，全台暢行無阻。

悠遊卡公司16日舉辦發卡20週年記者會，回顧過去20年重要里程碑，並邀請東森新媒體執行董事邱佩琳出席。邱佩琳先是祝福悠遊卡20歲生日快樂、一切順利，面對悠遊卡與台北捷運等大眾運輸的合作，邱佩琳認為，每人使用悠遊卡搭乘大眾運輸，便可減少碳排放量，符合現行聯合國ESG永續精神，是很好的理念。

邱佩琳表示，東森也與悠遊卡有很多合作，包括東森寵物雲、東森購物等，東森購物與悠遊付在4月開始合作，至今已達1000多萬營業額，數字相當驚人，同時8月也推出許多可愛公仔，不到24小時就馬上賣完。

而邱佩琳筆下面眸靈動的「胖妞妞」，日前也躍上悠遊卡，讓好友認購做公益。邱佩琳指出，悠遊卡獲得大眾接受，她認為能夠被外界看見，對從事作畫者帶來很大的鼓勵；先前舉辦畫展「悅己・時空對話」時，她不希望朋友破費送花籃，選擇讓好友認購卡片，將錢捐給慈善事業，獲得了許多人喜歡。