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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

交頭接耳互動多！柯文哲「閃躲失敗」被馬英九拍肩　郝龍斌站一旁微尷尬

▲前總統馬英九、台北市長柯文哲出席悠遊卡20周年記者會，互動熱絡。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統馬英九、台北市長柯文哲出席悠遊卡20周年記者會，兩人交頭接耳、互動熱絡，反倒是柯文哲與一旁的前台北市長郝龍斌則幾乎0互動。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

悠遊卡發行20週年，悠遊卡公司16日舉辦悠遊20「加植你的美好生活」記者會，邀請現任台北市長柯文哲、前台北市長馬英九、郝龍斌出席。只見柯文哲與郝龍斌幾乎0互動，反倒是與馬英九在台上交頭接耳，且進場時馬英九還主動對柯文哲拍肩，而柯文哲則面露驚恐的下意識想閃躲，但仍閃避不及。

悠遊卡發行今年屆滿20年，悠遊卡公司16日下午在大安森林公園捷運站舉辦20週年記者會，邀請柯文哲、馬英九、郝龍斌等一路以來看著悠遊卡成長、茁壯的貴賓親自出席，加上交通、小額消費、金融夥伴的熱情參與，現場冠蓋雲集。

▲前總統馬英九、台北市長柯文哲出席悠遊卡20周年記者會，互動熱絡。（圖／記者林敬旻攝）

郝龍斌、馬英九與柯文哲先後抵達記者會現場，由於郝龍斌日前批評柯文哲「矇騙、唬爛8年」，更讓市政空轉8年，柯文哲被問到兩人同台是否尷尬？柯文哲則直言「不會。」

不過，郝龍斌致詞內容，似乎有意暗酸柯文哲。郝龍斌表示，當時悠遊卡是全台最大電子票證，一天交易300萬筆，2010年更引進電子支付概念，改變台灣消費模式；但悠遊卡有這麼大的平台，現在卻在電子支付這塊，輸給主要競爭對手一卡通，「不必氣餒，悠遊卡還有很大的努力空間。」只要再接再厲、開發各種功能，積極聯絡增加特約廠商，絕對能反敗為勝。

▲前台北市長郝龍斌席悠遊20「加植你的美好生活」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

而觀察馬英九、柯文哲兩人互動，馬英九甚至主動想拍柯文哲肩膀，但一旁的柯文哲卻面露驚恐，下意識將肩膀往悠遊卡公司董事長邱昱凱身邊傾斜，但仍躲不過馬英九熱情打招呼，最終拍肩成功。而柯文哲與馬英九一同站在台上時，只見兩人交頭接耳，反倒是郝龍斌站在一旁0互動，略顯尷尬。

關於致詞稱悠遊卡電子支付輸給一卡通，郝龍斌於會後受訪時表示，悠遊卡當然有很大努力空間，因為悠遊卡有非常好的平台、非常優秀成員，且過去有非常良好基礎，在電子支付時代中，悠遊卡有非常好的利基，應在舊有基礎上努力，將悠遊卡在競爭過程中脫穎而出，並盼悠遊卡成為「台北市的名片」，成為台北市不可或缺的一張重要生活卡。

至於與柯文哲幾乎沒有互動，郝龍斌提及，「有互動啊！我們有打招呼。」在整個活動進行期間，也並不適合聊天，應專心於活動上。

▼前總統馬英九伸手拍肩打招呼，台北市長柯文哲閃避不及。（圖／記者林敬旻攝）

▲悠遊20「加植你的美好生活」記者會，前總統馬英九伸手拍肩打招呼，市長柯文哲閃避不及。（圖／記者林敬旻攝）

▲悠遊20「加植你的美好生活」記者會，前總統馬英九伸手拍肩打招呼，市長柯文哲閃避不及。（圖／記者林敬旻攝）

▲悠遊20「加植你的美好生活」記者會，前總統馬英九伸手拍肩打招呼，市長柯文哲閃避不及。（圖／記者林敬旻攝）

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