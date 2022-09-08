iPhone 14系列「2大缺點」無法接受！　果粉狠酸：終於買得起i11

記者張方瑀／綜合報導

蘋果8日在秋季發表會上發布全新iPhone 14系列，包含全新機款、外型還有相機功能增強、動態島螢幕與A16晶片升級等，讓全球網友無不期待，但依舊高昂的價格、沒有突破性創新也讓網友在社群發文狠酸。

▲蘋果iPhone 14。（圖／CFP）



蘋果（Apple Inc.）在發表會上，一口氣推出iPhone 14系列4種機型、3款新Apple Watch，以及AirPods Pro 2真無線耳機；其中iPhone 14系列價格從1399美元到1899美元不等，台灣售價約在2萬7900元至3萬8900元之間，4種機型都較前代貴上2000元。

▲蘋果推出iPhone 14系列4種機型、3款新Apple Watch，以及AirPods Pro 2真無線耳機。（圖／路透）



國外許多網友認為定價還是太高，「我看蘋果發佈會的時候，心裡都在計算著我要賣多少器官才買得起iPhone 14 Pro Max」、「我在等iPhone 14降價，這樣iPhone 13和iPhone 12就會降價，我就買得起iPhone 11了」。

也有部分網友認為，全新的iPhone 14系列與之前的機款沒有明顯差異，「我很討厭每年固定一次的新機發表週期」、「iPhone 14只能說是軟體升級而已」、「每三年發布一次新機才是真正的升級」。

不過iPhone 14 Pro系列最大的變革就是終於「剪掉瀏海」，將前置鏡頭與新通知UI合併設計成「動態島」（Dynamic Island），瀏海宛如變成了「黑條動態」般，可用來顯示電池百分比、來電訊息等。網友對這個設計也感到滿意，「這是我看過最性感的使用者介面設計」、「看起來非常直覺好用」、「非常期待這個新功能」。

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