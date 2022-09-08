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iPhone 14「零元機來了」！台灣大月付1599元　綁約48個月免費拿

記者陳俐穎／綜合報導

果粉期待已久的蘋果iPhone 14 系列今凌晨正式發布，台灣大哥大從9月9日晚上8時起開放預購，並於9月16日開賣，台灣大表是，申辦5G指定專案搭購 iPhone 14 只要0元起，台灣大VIP用戶專案購機最高再折5,000元，網路門市預購 iPhone 14 系列並於限定期間申辦指定專案，最高享4,000元momo幣。

▲iPhone 14、iPhone 14 Plus。（圖／蘋果）

▲iPhone 14、iPhone 14 Plus。（圖／蘋果）

此次蘋果共推出 iPhone 14 、 iPhone 14 Plus、 iPhone 14 Pro 、 iPhone 14 Pro Max 四款新機，除了 iPhone 14 Plus 將於10月7日正式開賣之外，另三款新機將於9月16日開賣。

台灣大說明，申辦 iPhone 14 (128GB)搭配台灣大5G專案，月付1,599元、綁約48個月，就能0元帶回家。到台灣大預購iPhone 14系列只需預繳3,000元訂金就能登記，並享優先取機的權利。預購用戶於正式開賣後至10月31日前，申辦台灣大1,399元以上指定專案購買 iPhone 14 系列，送最高3,000元momo幣，網路門市在9月30日前申辦指定專案搭購 iPhone 14 系列，額外加碼1,000元momo幣，再抽3萬元新機。

此外，申辦也有加值服務優惠，享Apple Music 服務6個月免費體驗，momo會員每月再享「mo幣多」好康，在momo購物網消費達指定門檻，依資費別最高可獲得750元momo幣回饋。申辦Disney+專案購機，或者是Disney+加掛案，除了享首年請你看Disney+，第二年再享電信帳單折扣，每月只要付99元起。

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