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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文同框小廚神Liya煮「鰻魚米粉」　自認沒地獄主廚恐怖

記者呂晏慈／台北報導

民進黨網路實境節目「一碗麵的時間」8日釋出最新集數，身兼黨主席的總統蔡英文與小廚神朱如茵（Liya）聯手下廚，重現Liya在「小小頂級廚師美國版第八季」中得到冠軍的經典料理蜜汁烤鰻魚米粉。蔡英文擺盤時狂加香菜，試吃時4度誇米粉「數一數二好吃」，還展現「甜點控」本色，提醒主持人黃采鈴「甜點還沒吃」。

▲▼蔡英文邀小廚神Liya共煮「鰻魚米粉」。（圖／民進黨提供，下圖同）

▲蔡英文邀小廚神Liya共煮「鰻魚米粉」。（圖／民進黨提供，下圖同）

蔡英文說，盼藉由節目《一碗麵的時間》將Liya介紹給國人認識，她讚Liya不只把台菜發揚光大，更強調年僅10歲，就能在極度高壓的廚藝競賽中過關斬將，「比我們打選戰還厲害」；而在比賽中自信喊出「Girls rule the world（女力領軍）」的Liya則解釋，女性特質有助團隊合作，她同時稱讚蔡擔任總統「是一個很好的啟發，證明女生可以完成許多成就」。

在料理過程中，Liya坦言有點緊張，讓蔡英文笑回「總統不會比節目主持人（指地獄廚神Gordon Ramsay）恐怖」，更多次幫忙化解廚房危機，先是Liya醃製鰻魚時，因醬料碟太過一致，一度分不清米酒與醋而愣了3秒，蔡不只馬上接手「嗅」出答案，更在米粉醬汁不小心被「加料」蜂蜜時，貼心補充「甜的米粉我也可以」，讓Liya鬆了一口氣，最後更不改「香菜本色」頻提醒「香菜多加一點」，再徒手大拍果蠅，嚇到所有人。

「蜜汁烤鰻魚米粉」上菜後，蔡英文的筷子停不下來，鹹甜交織與檸檬酸味的畫龍點睛，讓她4度誇「非常好吃」、「是我吃過數一數二好吃的米粉」。黃彩玲說，這是一道融合西式烹飪手法，但充滿台灣味的料理，食材全選自台灣，包括屏東鰻魚和新竹米粉，蔡在一旁補充「用米酒就是台菜了」。不過，就在大家品嚐完準備收拾時，蔡突然大喊「Liya做的奶酪還沒吃」，只見身為「甜點控」的她拿起湯匙一口接一口，笑翻全場。

此外，Liya除準備了甜點外，還連夜趕工繪製「想想與阿才」的肖像油畫送給總統，讓蔡英文看到秒回「牠們才沒這麼可愛！」開心地說要把這幅畫掛在廚房，而由於錄影當天正好是Liya14歲生日，蔡也準備驚喜，送上一件印有「Liya Chu」的工作圍裙，畫畫、做菜都能使用，祝福Liya繼續勇敢並堅持做自己喜歡的事。

▲▼蔡英文邀小廚神Liya共煮「鰻魚米粉」。（圖／民進黨提供，下圖同）

▲▼蔡英文邀小廚神Liya共煮「鰻魚米粉」。（圖／民進黨提供，下圖同）

▲▼蔡英文邀小廚神Liya共煮「鰻魚米粉」。（圖／民進黨提供，下圖同）

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