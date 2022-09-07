楊丞琳「海鮮論」由何起？　他曝節目3人設：台人要扮演「鄉下人進城」

▲楊丞琳的海鮮論惹議。（圖／翻攝自詹姆士的訐譙時間臉書）



記者杜冠霖／台北報導

歌手楊丞琳演藝重心轉往大陸，近日她在陸綜說出「我在台北長大，但我是廣東人」，更說到「吃海鮮是奢侈的事，在那」，掀起全台網友熱議。對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫表示，自己過去上過中國電視節目，都有詳細劇本，觀察近期台灣藝人表現，可以發現有三項人設，「他們被要求扮演一個類似『鄉下人進城』的角色，才能突顯出祖國的偉大。」

對於楊丞琳的發言，矢板明夫6日表示，自己仔細看了影片。這位藝人的發言，或許只是想介紹自己童年的情況，並沒有貶低台灣的意思。但中國官媒加在上面的字幕，把「台灣」變成「中國台灣」等小動作，意圖利用這位藝人進行對台統戰工作，也是事實。

矢板明夫指出，中國當局對電視媒體的管控是最嚴格的。過去自己在中國的時候，也曾上過幾次中國的電視節目，談論日本文化等等，記得每次事先都是有詳細劇本的。這次楊姓藝人的發言，應該也有劇本。她在節目中講完海鮮之後，還談到自己很年輕就出道了，沒有讀過很多書，所以要多學習等內容。

矢板明夫分析，自己想到了最近在中國官媒經常登場的台灣藝人，觀察他們的「角色設定」（人設），似乎發現了一些共同點：

第一，不能說台灣的生活太好。

第二，不能太明事理。

第三，要說來到大陸以後學到很多。

矢板明夫指出，也就是說，他們被要求扮演一個類似「鄉下人進城」的角色，才能突顯出祖國的偉大。這種設定的潛在邏輯是：如果在台灣，人民生活得很幸福，那就沒有和祖國統一的必要性了。

矢板明夫表示，這樣的腳本內容想表達：大部分台灣人是不明事理的，所以才會被萬惡的美帝國主義和民進黨政權欺騙，被綁上戰車。只有到了中國以後，學到了很多東西，才明白了道理。所以，結論是：台灣人民是需要被「再教育」的。

而中國大陸日前也下架作家李敖、龍應台書籍，對此，矢板明夫指出，這兩個人在台灣都被歸類於支持統一的名人，照理來說，應該受到中國歡迎才是，但這兩人的文字條理清晰，擅長講道理，又有說服力，完全不符合今天中國對「台灣同胞」的角色設定，所以就不能再讓他們的文字在中國國內流傳了。

矢板明夫分析，今天習近平政權對「台灣同胞」的角色設定，已經逐漸回到了毛澤東時代。毛澤東當年天天鼓吹要解放台灣，所以當時中國國內宣傳的，都是台灣同胞如何生活在水深火熱之中。

矢板明夫指出，以前聽過一個笑話。文革中，中國北方某農村的廣播站，用大喇叭宣傳解放台灣的必要性時，說：在蔣匪幫統治下的台灣同胞們，都吃不飽、穿不暖。每天餓得兩眼發藍，像餓狼一樣到處找吃的，卻只能找到一些香蕉皮。所以在台灣，人都不叫「人」了，他們都叫「狼」。