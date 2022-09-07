第一屆「笑死造句大賽」近千人參賽　「這兩句」神留言互搶第一

▲楊丞琳吃豆腐魚 。（圖／翻攝自YouTube／中國浙江衛視官方頻道）

記者詹宜庭／台北報導

內政部為宣導反詐騙於臉書貼出7個「笑死」，其中包括「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」，暗酸藝人楊丞琳「海鮮論」，引發各界熱議。媒體人朱凱翔更因此發起「第一屆笑死造句大賽」，此貼文一出立馬吸引近4000人按讚，目前競爭最為激烈的兩則留言為「笑死，民進黨愛台灣」、「笑死，陳時中民調第一」。

楊丞琳日前於陸綜發言，「其實我在台灣，沒吃過什麼海鮮，早年家裡的，經濟壓力也挺大的，其實吃海鮮是奢侈的在那」，掀起全台網友熱議。有網友點出楊丞琳在節目中的原意為「因為小時候家境差，所以吃海鮮很奢侈」，但也有網友抱持反對意見，認為楊丞琳刻意營造台灣「貧窮」形象，來對比「富強」的中國大陸，且楊丞琳小時候戴得起牙套，能從3歲學芭蕾11年，並非經濟條件不好的家庭。

針對內政部發文以「7個笑死」造句，朱凱翔在其經營的臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發起「第一屆笑死造句大賽」，以「笑死，你要投民進黨」作為範例，貼文一出立刻引發網友朝聖。

有網友留言，「笑死，台灣不需嚴刑來嚇止犯罪」、「笑死，竟然有人說台灣有行政中立」、「笑死，飛彈是經過大氣層所以沒有進入台灣領空」、「笑死，蔡英文可以當總統」；其中又以「笑死，民進黨愛台灣」、「笑死，陳時中民調第一」兩則留言競爭最為激烈。