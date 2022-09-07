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天母奧客「藏6個便當等打折」被阻竟大鬧　店家硬起來被讚爆

▲▼天母奧客「藏6個便當等打折」被阻嗆聲　店家硬起來被讚爆。（圖／原PO授權提供）

▲原PO表示，天母全聯許多奧客都會先拿走便當，等要打折才找店員貼標籤。（圖／原PO授權提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北士林區德行東路的全聯超市，6日爆發奧客與店家互槓的事件。一名男子先將6個便當藏在購物籃內，等打折時間到了才要求店員貼上折扣貼紙，讓長期遇到類似事件的店家硬槓禁止，沒想到男子反而大聲嗆聲，威脅要跟店家鬧到關店，直到看見員警到場才逃離。

一名男網友在臉書社團「全聯消費經驗老實說」表示，全聯特定時間會在即將到期的食品上貼8折或6折標籤，但長期有部分顧客提前15至20分鐘到店內，將原價食品放到購物籃內，等待店員貼標籤時將便當拿出，要求店員貼上後再去結帳，讓許多想買原價便當的顧客沒得買。

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原PO表示，士林德行東路店6日硬起來，跟這些顧客表示，如果先將便當放入購物籃，就只能用原價購買。沒想到，一名中年男子提起有6個便當的購物籃對店員咆哮，「你們不貼沒關係！我就賴到你們關門時間，也不付錢。我就時間多，看誰厲害！X您涼雞排」，讓店員不知所措。

▲▼天母奧客「藏6個便當等打折」被阻嗆聲　店家硬起來被讚爆。（圖／原PO授權提供）

▲▼員警到場後，奧客馬上不見蹤影。（圖／原PO授權提供）

▲▼天母奧客「藏6個便當等打折」被阻嗆聲　店家硬起來被讚爆。（圖／原PO授權提供）

期間，店員在其他顧客的提醒下報警，當員警趕到時，該名鬧事的中年男子也早就逃跑。對此，原PO大讚該店的店長跟店員終於硬起來對抗「6折無賴」，「希望警察能幫你們討回被無理顧客公眾咆哮的無奈」，「全聯有guts，應該褒獎這些店員，顧客才會挺！」

該文曝光後，該文吸引6000多人朝聖按讚留言，「身為天母人的我，覺得很丟臉」、「好可悲，沒錢就去吃別的，何必呢」、「我們這裡都是還沒開門前就貼好今天過期的，要搶就要早起去搶」、「本來就是放在籃子或是拿在手上的就沒有特價，我在日本就是這樣，別懷疑」、「店家也要把經營規則搞好吧，爭議來自於規則」、「很多這種客人，事蹟百百種，全聯工作人員辛苦了」、「天啊！我第一次知道還有這種人，原來天龍國有這種隱形乞丐，呵呵」。

也有人說，「我們店這邊也有，下午4點貼6折前半小時，會先來搜刮自己有興趣的東西，4點再推過來找店員貼！沒幫她貼就會到櫃檯結帳時說店員漏掉很多沒貼到，還有那種前一天或一大早把東西藏在其他冰箱，最上層或下層後面，折扣時間到再挖出來，這些人真的有病」。

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