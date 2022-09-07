朱立倫未答「是否選總統」　他曝背後玄機：沒有不選的理由

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡佩珈／台北報導

針對國民黨主席朱立倫接受《德國之聲》專訪，未回覆記者提問是否有意選總統一事，資深媒體人黃暐瀚7日分析，從專訪言談中可感受到朱立倫看好國民黨年底選情，故不願表態「不選總統」，否則他將陷入過去承諾「做好做滿」卻去選總統的窘境，而「一朝被蛇咬，十年怕草繩」正是朱立倫現在的心態。

朱立倫日前接受《德國之聲》專訪，過程中被記者問及國民黨的支持度下滑，他強調，「即將到來的選舉就是最好的民意調查」，而記者再進一步詢問是否有意參選總統，他則回應，「謝謝你的採訪，時間到了」，不願多談，結束專訪。

黃暐瀚於《POP撞新聞》指出，從朱立倫接受《德國之聲》專訪內容能感受得出來，朱立倫看好國民黨年底選情，也不願表態「不選總統」，否則他將陷入過去承諾「做好做滿」卻去選總統的窘境，「一朝被蛇咬，十年怕草繩」正是朱立倫的心態，只要一說不選2024，一切都會卡住。

針對藍綠年底選情，黃暐瀚解釋，他認為目前民進黨情況出乎意料地壞，只有嘉義縣、台南市跟屏東縣與高雄市相對穩定，將會是民進黨年底最可能拿下的縣市，基隆市、桃園市與新竹市則看起來都不太穩。而國民黨很可能達到朱立倫喊出的「目標十六席、六都過半」，選情不會太差。

黃暐瀚強調，倘若國民黨年底不只拿下新北、台中，連台北、桃園都能執政，朱立倫領導的國民黨等同獲得過去6年以來最大勝利，既然能拿到如此好的成績，他想不到朱立倫「不選總統」的理由。