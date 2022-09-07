超複雜4角關係！她見男友家人「一看妹妹對象」傻了：曾瘋狂追我

▲女網友見男友家人，發現對方妹妹的男友竟是曾追求她的同事。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

陷入複雜的感情關係，該怎麼辦？一名女網友透露，最近和男友家人吃飯，男友妹妹也帶男友到場，卻意外發現對方是前同事，曾遭積極追求，不過雙方沒有留下聯絡方式就分開，沒想到在這樣的場合重逢，而男方竟再度展開攻勢，讓她超苦惱。

原PO在《Dcard》發文，提到和男友交往一年，日前終於去見男友家人，還一起共進晚餐，男友妹妹也帶她的男友出席，一看驚覺對方是以前的同事，因為當時只是打工，協助了一天工作，和男方並不熟，可是對方頻頻示好，「我覺得害怕，所以沒有交換聯絡方式」，後來也沒有再見面，萬萬沒想到男方竟成了她男友妹妹的男友。

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原PO指出，男方這次當眾向她要社群平台帳號，「我不知道怎麼拒絕，只好給了他」，在尷尬吃完飯後，她請男友早點送自己回家。事後，男友竟把她及妹妹男友等人都加到WhatsApp的家庭群組，也因此讓男方知道了她的電話號碼。從此之後，男方每天私下傳訊和她聊天，讓她覺得很困擾，因為另外一邊是男友妹妹，她不知道該如何是好，也沒有將此事告訴男友。

此文一出，引發熱烈討論，不少網友留言，「越慢講事情會越複雜」、「貴圈針亂」、「直接封鎖」、「一定要告訴男友」、「要講清楚」、「先跟男友說，再討論要怎麼做」，不過也有許多人懷疑真實性，認為是創作文。

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