　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

恨透弟弟！永和大哥「鐵鎚猛敲刀背」剁屍…房內放8罐芳香劑蓋屍臭

記者陳雕文、戴若涵／新北報導

新北市一名54歲梁姓男子1日凌晨遭親大哥持水果刀殺害，甚至殘忍剁下頭顱、雙手、右腳，並包成2大袋扔進垃圾車。據了解，梁男大哥5日外出倒垃圾，返家驚見家附近有警察，「來不及」肢解弟弟剩下的殘肢便落跑，人於6日下午落網，並坦承犯行。

▲▼梁姓大哥。（圖／記者陳雕文攝）

▲永和分屍案梁姓大哥殺么弟，將屍塊扔垃圾車。（圖／記者陳雕文攝）

根據警方調查，73歲梁男大哥1日凌晨3時許殺害54歲胞弟後，立刻開始分屍工作，不僅殘忍剁下弟弟頭顱，還將雙手、右腳支解，並分成兩大袋丟入垃圾車。

據悉，梁男大哥為預謀犯案，犯案前就先到生活百貨購買菜刀，犯案後先肢解弟弟右腿，但當他處理到左手臂時，因太過疲倦、力氣不夠大，他遂拿起鐵鎚猛敲刀背，因此梁男遺體被發現時，左手切口被剁到稀巴爛，令人不忍直視。

▲▼棄屍畫面曝。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲梁姓大哥棄屍畫面曝光。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方於6日下午在台北市公館區一間超商將梁男大哥逮捕，他隨即坦承犯案，而他在被警方押上車的過程中，還頻頻提醒警方，「我還有一個包包，紅色的、裡面有鈔票的」，深怕自己隨身攜帶的16萬現金會不見。

梁男大哥到案表示，因積怨已久才會痛下殺手，並且立即決定要分屍，面對警察詢問為何有膽分屍時，他更冷回，「活人比死人更可怕」，態度明顯對弟弟恨之入骨，至於他是如何忍受屍體發出的惡臭，梁男大哥則稱，「我有在屋內放8罐芳香劑」。全案訊後依殺人、毀損屍體、棄屍等罪移送偵辦。

►「4種牛肉組合」買一送一1999元！牛排、燒烤片通通有

ET快訊
狼師性侵3女學生　竟辯：自己色色的
新北14歲少年「持槍搶銀樓」　畫面曝光
YouTuber變演員！草爺入圍金鐘新人獎　腦袋一片空白：很
收Netflix郵件「停學通知」他填完卡號才驚：是詐騙
韓31歲YTR病逝　曾來台合作阿滴：震驚
快訊／永和大哥狠殺肢解親弟　遭法院羈押
恐誘發癲癇！雪隧「七彩情境燈」慘遭吐槽　高公局回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

摘除瑞芳區公所蜂窩反遭螫命危　捕蜂男疑心肌梗塞緊急手術中

中秋連假交管措施曝光　部分國道交流道封閉...桃警籲用路人配合

快訊／永和大哥狠殺肢解么弟　有逃亡、滅證之虞遭法院羈押

電線掛半空飄…雨中騎士經過路口「遭勒頸」慘摔　5秒驚悚片曝！

「遲到一下抓一下屁股」高職狼師性侵3女學生　竟辯：自己色色的

新北14歲少年持槍搶銀樓！勘查地形選目標　新莊夜衝白沙灣下手

2歲女童半夜快車道找媽　醒目粉紅衣嚇壞駕駛...警民聯手助返家

恨透弟弟！永和大哥「鐵鎚猛敲刀背」剁屍…房內放8罐芳香劑蓋屍臭

快訊／摘除瑞芳區公所蜂窩反遭猛螫　捕蜂男失去呼吸心跳搶命中

國際警察合作論壇今登場　跨國警打擊電信詐欺犯罪成焦點

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

南一中生被阿伯要求讓座　投訴校方...背後卻還有位

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

19歲少女得腦瘤第4期　忍淚剃髮樂觀勇敢抗癌

摘除瑞芳區公所蜂窩反遭螫命危　捕蜂男疑心肌梗塞緊急手術中

中秋連假交管措施曝光　部分國道交流道封閉...桃警籲用路人配合

快訊／永和大哥狠殺肢解么弟　有逃亡、滅證之虞遭法院羈押

電線掛半空飄…雨中騎士經過路口「遭勒頸」慘摔　5秒驚悚片曝！

「遲到一下抓一下屁股」高職狼師性侵3女學生　竟辯：自己色色的

新北14歲少年持槍搶銀樓！勘查地形選目標　新莊夜衝白沙灣下手

2歲女童半夜快車道找媽　醒目粉紅衣嚇壞駕駛...警民聯手助返家

恨透弟弟！永和大哥「鐵鎚猛敲刀背」剁屍…房內放8罐芳香劑蓋屍臭

快訊／摘除瑞芳區公所蜂窩反遭猛螫　捕蜂男失去呼吸心跳搶命中

國際警察合作論壇今登場　跨國警打擊電信詐欺犯罪成焦點

朱立倫自稱「一定會勝選」　民進黨：背離台灣主流民意

狼師把女學生當性奴　台中教育局廣發2045封調查信回收結果曝

兄弟「鬼滅之刃」主題中秋連假登場　開球嘉賓公布

不能一起吃！4類「藥物交互作用」一次看　乳酪＋抗憂鬱劑恐高血壓

不只朱立倫！德國之聲列藍大咖專訪　張善政打斷提問、洪秀柱一句話惹議

蔣萬安拋「長照3支箭」政策　她舉證質疑：放空箭哪能安老？

KID《玩很大》入圍金鐘不忘小鬼！感性告白：我們一樣是3個人

宋文華一定會註冊　餅總放眼明年角色定位

Lulu「槓龜6次」創金鐘紀錄！　《大熱門》再入圍自嘲：已習慣坐台下

摘除瑞芳區公所蜂窩反遭螫命危　捕蜂男疑心肌梗塞緊急手術中

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

社會熱門新聞

凃明誠遭割喉無法言語　討水悲鳴全錄下

即／國3嘉義段20車連環撞！北上全線封閉

凃明誠死前竟討水喝　高大成：血流逾500cc就會口渴

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

曹瑞傑身中38刀坐起又倒下　用生命喊：先救學長

20多歲男女魂斷墾丁秘境　現場搶救畫面曝

連千毅涉詐欺給假貨　交保又被警帶走

連千毅才剛交保秒被刑事局載走！背後原因曝光

「鋼鐵傘兵」秦良丰能走了！　父淚喊：很不捨

永和大哥肢解親弟　警詢怒喊：活人比死人可怕

分屍么弟動機曝　打包頭顱+手腳當垃圾丟

即／連千毅稱賣假貨只是代言！上銬移送新北檢

爆乳妹酒駕撞死人求交保　法官調出國紀錄打臉

連千毅變身假貨天王！買NFT換名錶　警：全是假的

更多熱門

相關新聞

即／摘除蜂窩反遭猛螫　捕蜂男無呼吸心跳

即／摘除蜂窩反遭猛螫　捕蜂男無呼吸心跳

新北市瑞芳區公所今（7）日下午傳出1名擔任摘除蜂窩警戒人員的66歲鄭姓男子，在區公所外協助排除蜂窩時，不慎被蜜蜂螫到頭部，陷入昏迷，送醫前已失去呼吸心跳，目前仍在緊急送往基隆長庚醫院急救當中。

國3竹崎段2km內「21車撞成6團」　回堵3公里

國3竹崎段2km內「21車撞成6團」　回堵3公里

永和1年2起分屍案在同商圈　房市買氣不墜「單價見7」

永和1年2起分屍案在同商圈　房市買氣不墜「單價見7」

工研院攜手台大雲林分院　「頸動脈篩檢」下鄉巡迴

工研院攜手台大雲林分院　「頸動脈篩檢」下鄉巡迴

即／國3嘉義段20車連環撞！北上全線封閉

即／國3嘉義段20車連環撞！北上全線封閉

關鍵字：

永和分屍鐵鎚芳香劑屍臭影音

讀者迴響

熱門新聞

失蹤3天！億萬富翁孫女遺體找到了

凃明誠遭割喉無法言語　討水悲鳴全錄下

Melody健檢突被告知「可能有鼻咽癌」！

即／國3嘉義段20車連環撞！北上全線封閉

梅花最快明生成！中秋可能有颱風　最新動向曝

轟楊丞琳風向變了！鳳梨衰挨罵

楊丞琳稱家境差…被挖「3歲學芭蕾11年+戴牙套2年」！

凃明誠死前竟討水喝　高大成：血流逾500cc就會口渴

廖老大開戰館長！暴怒脫衣「賭2000萬」

「連千毅絕對賠不出來！」律師：不如直接認罪

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

「眼睛業障重」海濤法師與弟子鬧翻　放棄10億資產

「夜晚想很多星座」Top 3 ！

不斷更新／金鐘57入圍揭曉！

神殺880萬「人夫激戰到深夜！」屋主問1句話秒成交

更多

最夯影音

更多
網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨
昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面