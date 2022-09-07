恨透弟弟！永和大哥「鐵鎚猛敲刀背」剁屍…房內放8罐芳香劑蓋屍臭

記者陳雕文、戴若涵／新北報導

新北市一名54歲梁姓男子1日凌晨遭親大哥持水果刀殺害，甚至殘忍剁下頭顱、雙手、右腳，並包成2大袋扔進垃圾車。據了解，梁男大哥5日外出倒垃圾，返家驚見家附近有警察，「來不及」肢解弟弟剩下的殘肢便落跑，人於6日下午落網，並坦承犯行。

▲永和分屍案梁姓大哥殺么弟，將屍塊扔垃圾車。（圖／記者陳雕文攝）

根據警方調查，73歲梁男大哥1日凌晨3時許殺害54歲胞弟後，立刻開始分屍工作，不僅殘忍剁下弟弟頭顱，還將雙手、右腳支解，並分成兩大袋丟入垃圾車。

據悉，梁男大哥為預謀犯案，犯案前就先到生活百貨購買菜刀，犯案後先肢解弟弟右腿，但當他處理到左手臂時，因太過疲倦、力氣不夠大，他遂拿起鐵鎚猛敲刀背，因此梁男遺體被發現時，左手切口被剁到稀巴爛，令人不忍直視。

▲梁姓大哥棄屍畫面曝光。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方於6日下午在台北市公館區一間超商將梁男大哥逮捕，他隨即坦承犯案，而他在被警方押上車的過程中，還頻頻提醒警方，「我還有一個包包，紅色的、裡面有鈔票的」，深怕自己隨身攜帶的16萬現金會不見。

梁男大哥到案表示，因積怨已久才會痛下殺手，並且立即決定要分屍，面對警察詢問為何有膽分屍時，他更冷回，「活人比死人更可怕」，態度明顯對弟弟恨之入骨，至於他是如何忍受屍體發出的惡臭，梁男大哥則稱，「我有在屋內放8罐芳香劑」。全案訊後依殺人、毀損屍體、棄屍等罪移送偵辦。