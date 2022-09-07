新北14歲少年持槍搶銀樓！勘查地形選目標　新莊夜衝白沙灣下手

記者戴上容／新北報導

14歲林姓少年因網路借貸積欠債務，鋌而走險，前5日與朋友至白沙灣遊玩勘查現場，鎖定三芝某銀樓犯案，林少昨6日晚間8時許，從新莊騎車至三芝區犯案，他手持BB彈玩具手槍，要銀樓老太太交付金飾及現金，經店家緊急跑出銀樓到三芝分駐所報案，警方到場後3分鐘對少年進行壓制，少年狼狽倒地落網，全案依少年事件處理法，依刑法強盜罪移送士林地方法院少年法庭審理。

▲▼ 14歲少年（黑衣）搶三芝銀樓。（圖／記者戴上容翻攝）

據了解，林姓少年欠下網路貸款債務，被錢逼急，5日和朋友到新北市白沙灣遊玩時，盯上三芝某銀樓預謀犯案，林少6日從新北市新莊騎車至三芝區犯案，晚間8時許，他手持BB彈玩具手槍搶銀樓。

透過畫面可見，這名林姓少年相當囂張，手拿著玩具槍，對著銀樓滿頭白髮的老太太，隨後就是到櫃台和銀樓老太太一陣搶奪，銀樓後來出現一位年輕人幫忙，後來警方到場，立即將林少壓制，林少最後狼狽倒地。

▲這名林姓少年相當囂張，手拿著玩具槍，對著銀樓滿頭白髮的老太太。（圖／記者戴上容翻攝）

警方表示，淡水分局三芝分駐所警員接到店家現場獲報後，立即派員到場，壓制林少並逮捕依法偵辦，全案依少年事件處理法，刑法強盜罪，移送士林地方法院少年法庭審理。