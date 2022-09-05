係金A！汪小菲告葛斯齊妨害名譽又撤告　北檢今公告處分不起訴

▲狗仔葛斯齊5月被汪小菲提告妨害名譽，2個多月後撤告。（圖／翻攝自葛斯齊快手、汪小菲微博）

記者劉昌松、黃資真／台北報導

先前知名狗仔葛斯齊爆料汪小菲婚內出軌，雙方因此槓上，隨後被提告妨害名譽、妨害秘密罪，經過2個多月，雙方一度僵持，之後確定撤告。台北地檢署今（5）日公告處分不起訴。

葛斯齊陸續踢爆汪小菲婚內出軌、與女性多張親暱合照後，於8月2日收到傳票，打電話到地檢署得知告訴人是汪小菲，且至今被對方提告共兩次，一次已經撤告，另一次是被告妨害名譽及妨害秘密罪兩項。

而汪小菲6月2日透過大陸律師發函到台灣給《中國時報》，刊登放棄對他提出刑事及民事追訴權利，不料經過2個多月，又收到傳票，為此一頭霧水，對方表示「絕對沒有再提告動作，一時間也無法連絡上律師，並說明全撤告了」，雙方為此僵持不下，他也因此停止發言。

隨後汪小菲代理律師送撤告狀到地檢署，並將影本拍下給葛斯齊。然而對葛斯齊來說，他當下仍有質疑，並等待地檢署通知，終於10日晚間代理律師來電說明，兩次提告都在6月2日，經查證後也屬實，為何5月18日提告一直到8月3日才撤告，律師解釋只是程序作業問題，確定8月3日送件完成，他也不用到場，最重要的是，地檢署撤告通知真的收到了。風波平息後，北檢也在1個月後做出不起訴處分。