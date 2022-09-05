大專院校今起開學 「以篩代隔」　返鄉隔離可領交通費

▲大專院校今起陸續開學，適用防疫新制。（圖／記者姜國輝攝）

記者楊惠琪／台北報導

全國各大專校院於今(9/5)起陸續開學，即起適用「以篩代隔」新制，除確診者實施7天居家照護，同班同學快篩陰性仍可繼續上學。因應疫情升溫，各校嚴陣以待，台灣師範大學已預留一整層宿舍供隔離學生備用；另確診、密切接觸學生返鄉隔離，教部也持續補助交通費。

近日國內疫情又有上升趨勢，中央疫情指揮中心也說，接下來單日確診恐再破4萬例，高峰期就落在本週。今天也是部分大專校院開學日，包括台灣大學、台師大、台灣科技大學、城市科技大學等校。

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因應今年5月遇上疫情高峰，學生確診屢創新高，大專校院宿舍更是面臨挑戰，睡廚房、睡帳篷等亂象頻傳。對此，教育部表示，111學年度持續補助3500間照護宿舍、8800間隔離宿舍；另確診、密切接觸學生返家交通費教部也持續補助。

台師大本學期也在台北和平校區預留一整層宿舍供隔離學生備用，台師大總務長米泓生表示，主要提供給離島、境外生隔離用，若本地生不便返鄉隔離，也可使用，為避免確診者與健康學生接觸，故預留整層宿舍備用，避免不必要接觸。

教育部日前宣布，大專校院自開學日起隨即實施校園防疫新制，若與確診者摘下口罩共同活動15分鐘以上的人員，學校提供1劑快篩試劑，快篩陰性者可上課，如有症狀應儘速就醫，但若是「全程配戴口罩」共同活動人員，則是進行自我健康監測即可。

教育部說，住宿生則依據指揮中心規定，確診者同寢室室友比照同住親友，實施居家隔離或自主防疫。此外，確診、快篩陽性或居家隔離者，教職員工需請公假/防疫隔離假，學生請防疫隔離假，而教職員工生於自主防疫期間，需請自主防疫假，學生如果有身體不適或快篩陰性但有疑慮者，仍然可以請防疫假，三種假別均不列入出缺勤紀錄。

教育部強調，因應疫情反覆，新學年的校園防疫新制，仍視疫情發展，進行彈性調整。各縣市及大專校院因應疫情如有需因應疫情調整授課方式，可與教育部應變小組研商後施行彈性調整。