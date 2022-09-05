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防疫新制恐「雞飛狗跳」　家長日最憂心「難道要衝到班上幫孩子快篩」

▲近日學校恢復舉辦實體家長日，家長憂心防疫新舊制交替恐雞飛狗跳。（圖／記者楊惠琪攝）

▲近日學校恢復舉辦實體家長日，家長憂心防疫新舊制交替恐雞飛狗跳。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內疫情再起，全國中小學才剛開學一週，學校又開啟「停停上上」模式，教育部日前公布從9月12日起「以篩代隔不停課」原則，這兩天許多學校利用假日恢復辦理實體的學校日，家長座談會上防疫新制仍是討論重點，不少家長擔心，班上有人確診，快篩陰性才能繼續上課，「難道要衝到班上幫孩子快篩」。

教育部日前公布開學防疫措施，即日起至9月11日仍適用舊制，也就是班上1人確診，全班停課3天；9月12日起，確診或快篩陽性個案，實施7天居家照護，期滿無症狀可入校上課，確診者同班同學及教師，以及有摘下口罩共同活動15分鐘以上（如社團活動等），由學校提供1劑快篩試劑，快篩陰性者可上課，如有症狀應儘速就醫。

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因應防疫新制即將上路，成為近來學校日上的討論重點，有不少老師和家長質疑，如果有學生在課堂進行中確診、或學生已到校才接獲同班同學有人確診，依規定要快篩陰性才可上課，「難道要家長衝到學校幫孩子快篩」，若是請學校校護幫忙，「一定也是雞飛狗跳」，呼籲教育部訂好相關ＳＯＰ，免得到時手忙腳亂。

教育部主秘廖興國說，若確診個案發生時，學生已到校上課，沒有硬性規定一定要全班解散、回家快篩，學生可放學回家後，再進行快篩；若當下有學生出現症狀，可在不交叉感染的情況下，在班上快篩；若為國小學生，則可取得父母同意後，由校護或導師協助，但還是建議通知家長直接帶回家自行快篩。

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