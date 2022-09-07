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代操外匯保證金「5年吸金30億」　寰宇龍騰董座落跑遭通緝

▲▼寰宇龍騰國際公司執行長賴允彰。（圖／記者游宗樺攝）

▲寰宇龍騰吸金案主嫌落跑遭通緝，執行長賴允彰(圖左)被起訴違反《銀行法》。（資料照／記者游宗樺攝）

記者劉昌松／台北報導

寰宇龍騰國際控股公司涉嫌從2017年起，未經許可，就對外宣稱可操作外匯保證金，還推出多項投資方案，宣稱保本且年獲利高達20%，在台5年吸金約美金上億元(台幣約30億元)，不過負責人張相雲卻人間蒸發，台北地檢署7日依違反《銀行法》等罪嫌起訴執行長賴允彰等5人，另外對張相雲發布通緝。

寰宇龍騰 (Dragon Universal Holding Limited、DragonFX)設立於太平洋島國萬那杜，官網自稱是新創且多元的企業控股集團，產業橫跨金融，資訊軟體，汽車及地產，關係企業遍及中國、香港、東南亞及台灣。本著以「誠信」的心以及「永續經營」、「創新多元化」的方向，在經營與客戶之間的長久關係。並且適應市場的需求，提供客戶資金管理上的客製化服務。

不過檢調單位獲報，這間境外公司其實未經我國主管機關許可，向不特定投資人招攬保本投資，提出的各項投資方案包括代為操作外匯保證金，投資每單位金額1萬元，年利率約20%，從2021年起，有民眾察覺遭騙，在網路上掀起討論。

台北地檢署4月間指揮調查局展開搜索約談，但寰宇龍騰負責人張相雲已不見蹤影，檢察官除對彰發布通緝後，7日將寰宇龍騰執行長賴允彰、高階主管陳瑤函、陳蓮珍、李慧真及員工伍孝鵬等5人提起公訴。

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