快訊／瑭霏被搶險破相！檢聲押通緝犯劫匪　法官裁定5萬交保

記者黃宥寧／台北報導

女星瑭霏24日開車前艾成告別式路上，行駛到中山北路五段劍潭捷運站外快車道，趁等紅綠燈時下車取物，結果返回駕駛座後，遭卓姓毒品通緝犯趁隙從右後門衝入車內，以強勒脖子方式強盜財物，2名男路人見她大喊「搶劫」立刻上前協助，卓嫌被依現行犯逮捕，檢方依強盜等罪向法院聲押，但法官認無羈押必要，裁定5萬元交保，並命定期到派出所報到。

法院表示，卓嫌從頭到尾坦承犯行，過去10年雖有詐欺前案，但與本次犯罪手段顯然不同，檢方認他有反覆實施財產犯罪之虞並無理由；但卓嫌犯強盜既遂後又疑想搶奪被害人車輛脫逃，又有另案施用毒品案件經通緝，認有逃亡之虞，依犯罪情輕重衡量對公益危害，且考量羈押對人身自由及防禦權所生不利益，以比例原則權衡，認無羈押必要，裁定5萬元交保，需定期到派出所報到。

▲卓姓嫌犯趁隙跑上車，直接從後座勒住瑭霏脖子。（圖／記者黃宥寧翻攝）

由於卓嫌的毒品通緝，僅是偵查庭經檢察官合法傳喚無故未到，歸案後，通緝身分即會被依法撤銷，同時也會取得歸案證明單，因此卓姓男子已恢復自由身。

▲瑭霏與歹徒抵抗時不慎受傷。（圖／記者黃宥寧翻攝）

案發當天，瑭霏餘悸猶存向媒體還原當時狀況，她指出當時停紅綠燈，下車走到後車廂找東西，準備返回駕駛座，歹徒就從右後座上車，直接從後座勒住她脖子，並開始在副駕駛座翻包包找錢包，更將車輛熄火，搶匪得手後，一度企圖逃跑，但瑭霏將她拉住，反遭對方從駕駛座強拖到後座就企圖逃跑，結果造成她頭部和左眉遭到撞擊，手受傷，不過這部分瑭霏目前尚未提出傷害告訴。