　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／瑭霏被搶險破相！檢聲押通緝犯劫匪　法官裁定5萬交保

記者黃宥寧／台北報導

女星瑭霏24日開車前艾成告別式路上，行駛到中山北路五段劍潭捷運站外快車道，趁等紅綠燈時下車取物，結果返回駕駛座後，遭卓姓毒品通緝犯趁隙從右後門衝入車內，以強勒脖子方式強盜財物，2名男路人見她大喊「搶劫」立刻上前協助，卓嫌被依現行犯逮捕，檢方依強盜等罪向法院聲押，但法官認無羈押必要，裁定5萬元交保，並命定期到派出所報到。

法院表示，卓嫌從頭到尾坦承犯行，過去10年雖有詐欺前案，但與本次犯罪手段顯然不同，檢方認他有反覆實施財產犯罪之虞並無理由；但卓嫌犯強盜既遂後又疑想搶奪被害人車輛脫逃，又有另案施用毒品案件經通緝，認有逃亡之虞，依犯罪情輕重衡量對公益危害，且考量羈押對人身自由及防禦權所生不利益，以比例原則權衡，認無羈押必要，裁定5萬元交保，需定期到派出所報到。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲卓姓嫌犯趁隙跑上車，直接從後座勒住瑭霏脖子。（圖／記者黃宥寧翻攝）

由於卓嫌的毒品通緝，僅是偵查庭經檢察官合法傳喚無故未到，歸案後，通緝身分即會被依法撤銷，同時也會取得歸案證明單，因此卓姓男子已恢復自由身。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲瑭霏與歹徒抵抗時不慎受傷。（圖／記者黃宥寧翻攝）

案發當天，瑭霏餘悸猶存向媒體還原當時狀況，她指出當時停紅綠燈，下車走到後車廂找東西，準備返回駕駛座，歹徒就從右後座上車，直接從後座勒住她脖子，並開始在副駕駛座翻包包找錢包，更將車輛熄火，搶匪得手後，一度企圖逃跑，但瑭霏將她拉住，反遭對方從駕駛座強拖到後座就企圖逃跑，結果造成她頭部和左眉遭到撞擊，手受傷，不過這部分瑭霏目前尚未提出傷害告訴。

►迷你「福斯麵包車」特價3999元！可乘坐可駕駛小孩愛翻

ET快訊
快訊／台南男「雙刀襲警」遭開13槍！　身中5槍緊急送醫
不只CL出事！大咖DJ「來台班機上被拉下」　扣留泰國中
鬼門關夜市動起來了！300攤商澎湃進駐　封街先拜好兄弟
DC首位台裔總裁！　「黃立成表弟」接任
快訊／高雄1.1萬戶連2天大停電　這次抓到是「白蟻」害的
快訊／台南男「持雙刀」攻擊員警！　遭開槍中彈
快訊／瑭霏當街被搶劫！　法官裁定劫匪5萬交保
快訊／郭台銘重砲「點名2高官」：還有顏面待在位子上？
快訊／見凃姊淚崩！郭台銘心痛發聲　捐1000萬給家屬
快訊／女員工幫養護機構住民「打手槍直播」　停職移送法辦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南男闖派出所喊：吹冷氣！「雙刀襲警」遭開13槍　身中5槍送醫

他檢視逃生出口突遭安全門反鎖　破窗進鄰家又被神秘黑影嚇壞

藍寶堅尼猛衝民宅「牛下巴全毀」　擔心酒測不過...醉駕駛躲超商

快訊／台南男「持雙刀衝派出所」攻擊員警！　遭開槍制伏

台中大雅警方即刻救援　5小時內鬼門關前連救2命

快訊／瑭霏被搶險破相！檢聲押通緝犯劫匪　法官裁定5萬交保

無照男肇事急和女友換座位　警察來了才想起她有喝酒...下場出爐

養護機構淪A片現場！「女護師」幫尻槍直播　涉性侵遭停職移送

被騙赴柬搞詐騙想逃「付錢否則割器官」　嘉義警跨海救人

長照中心12人染新冠亡被要求搬離　業者告管委會容許復業吞敗

殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

王彩樺淚崩：不捨余天失去愛女　于美人曝余祥銓「男孩變男人」

測電擊槍助理教官當標靶　極針拔不出來直接送醫...

33歲日男滾輪操肌500天 每天100下圓肚練成腹肌

艾成墜樓社區辦法會！　12名法師現場合力壓煞

第一視角重返殺警案現場　滿地酒瓶...地上仍有血漬

台南男闖派出所喊：吹冷氣！「雙刀襲警」遭開13槍　身中5槍送醫

他檢視逃生出口突遭安全門反鎖　破窗進鄰家又被神秘黑影嚇壞

藍寶堅尼猛衝民宅「牛下巴全毀」　擔心酒測不過...醉駕駛躲超商

快訊／台南男「持雙刀衝派出所」攻擊員警！　遭開槍制伏

台中大雅警方即刻救援　5小時內鬼門關前連救2命

快訊／瑭霏被搶險破相！檢聲押通緝犯劫匪　法官裁定5萬交保

無照男肇事急和女友換座位　警察來了才想起她有喝酒...下場出爐

養護機構淪A片現場！「女護師」幫尻槍直播　涉性侵遭停職移送

被騙赴柬搞詐騙想逃「付錢否則割器官」　嘉義警跨海救人

長照中心12人染新冠亡被要求搬離　業者告管委會容許復業吞敗

獨／解放軍今連2天實彈軍演！　台商直擊「兩棲突擊車」隊伍沒盡頭

台南男闖派出所喊：吹冷氣！「雙刀襲警」遭開13槍　身中5槍送醫

不只CL出事！瑞典大咖DJ Kaaze「來台班機上被拉下」　扣留泰國中

前屋主囤積症！她搬新家大掃除　「翻出恐怖收藏」嚇壞：快報警

7月景氣燈號連五綠　國發會：顯示景氣擴張走緩

野生山豬猛闖京都市區！警察圍捕慘遭「連環暴擊」　秒變無影腳

他檢視逃生出口突遭安全門反鎖　破窗進鄰家又被神秘黑影嚇壞

中油132家便利店成為MIT微笑協力店生力軍　一起為MIT加油打氣

被女友提分手氣瘋！他「枕頭蓋臉」活活悶死　冷叩閨蜜把屍體載走

2警血流乾慘死！家屬怒吼「廢死都滾去18層地獄」　蘇貞昌回應了　

檳榔西施車頭燈全亮！桃紅胸貼2個字讓客人噴鼻血　警方看到了

社會熱門新聞

即／明德外役監典獄長杜聰典調離現職

即／淡水男遭「2男持槍控制」　秒開1槍反擊

公布殉職2警捐款專戶挨轟　警方說話了

王三郎倉庫遭砸3人傷　邱子玹直擊：目無王法！

即／台南男「持雙刀衝派出所」攻擊警！

謝忻2.3G裸照外流結案　檢方回應了

槓上張雅琴！廢死執行長PO文反擊：真的看不懂

嫩妻自爆喜歡被男人玩　綠夫開條件：每天％一次

嫌母嘮叨　高1男帶5百逃家14天

恐嚇送柬埔寨！求職男塞紙條給外送員：救我

遭爆請病假卻狂玩接業配　正妹警落淚這樣說

情侶夜店狂歡醉駕賓士撞爛　辣女友痛苦蹲地他幫呼呼

台南2警殉職　公布善心專戶募款

殉職警姊痛罵下地獄　廢死聯盟：可以體會

更多熱門

相關新聞

前一秒瀟灑拒測　下一秒通緝糗了

前一秒瀟灑拒測　下一秒通緝糗了

高雄市一名呂姓男子（43歲）21日凌晨騎著電動自行車，在路上被員警發現他騎車搖搖晃晃，於是將他攔下盤查，員警一眼認出呂男是酒駕慣犯，準備對他進行酒測，呂男見狀，馬上表明要拒測，員警在開單時，赫然發現呂男竟然因案正被通緝中，當場將他逮捕，讓呂男傻眼。

瑭霏驚恐還原被搶過程　左眉撞擊險破相

瑭霏驚恐還原被搶過程　左眉撞擊險破相

女星瑭霏遭搶畫面曝　車停捷運站旁遭劫匪勒脖

女星瑭霏遭搶畫面曝　車停捷運站旁遭劫匪勒脖

4大羈押理由曝光！林信吾「帶地圖」狂換交通工具

4大羈押理由曝光！林信吾「帶地圖」狂換交通工具

鞊／林信吾「55刀殺2警」！　台南地院裁定羈押

鞊／林信吾「55刀殺2警」！　台南地院裁定羈押

關鍵字：

強盜通緝瑭霏羈押強盜

讀者迴響

熱門新聞

女友倒垃圾穿太清涼　他問一句被嗆臭直男

台南Josh奧迪「載妹子手比愛心」　網閃瞎：恭喜

網紅夫妻兒患無藥醫腦癌！淚喊：不加油了

40歲女不菸不酒！罹大腸癌末期　醫揭「1習慣」

鬼門關！普濟殿池府王爺：2生肖注意

即／明德外役監典獄長杜聰典調離現職

中天主播「愛上64歲名嘴」再婚！

即／淡水男遭「2男持槍控制」　秒開1槍反擊

公布殉職2警捐款專戶挨轟　警方說話了

王三郎倉庫遭砸3人傷　邱子玹直擊：目無王法！

男砸8824萬買房送女友！她嫌太矮秒提分手

鬼門關9大禁忌　勿說「4個關鍵字」當心被纏上

謝忻裸照外流「查不出真相」結案氣哭

新娘臨時討6萬紅包　新郎氣哭甩捧花

台版神隱少女「鬼門關夜市」來了　今只擺攤9小時

更多

最夯影音

更多
殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄

殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄
余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面