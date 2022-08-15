「2022原客青少年三對三籃球賽IN屏東」　即日起開放網路報名

▲「2022原客青少年三對三籃球賽IN屏東」開放網路報名 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「2022原客青少年三對三籃球賽」11月19日(六)在屏東縣立明正國中舉辦屏東場預、複賽，即日起至10月7日止開放網路報名，免收報名費用，成功報名之隊伍即可獲得「紀念籃球」2顆以及每人(含啦啦隊員)「紀念球衣」1件。

這項賽事由縣府與客家委員會共同辦理，邀請原住民、客家兩族之青少年攜手組隊參賽，另為促進族群間的文化交流，活動當日特別規劃客家及原住民主題的DIY體驗活動，藉此機會認識更多屏東的多元族群人文色彩。

這次比分國中男子組、國中女子組、國小男子組以及國小女子組，共4組進行，凡是111學年度在學學生(含應屆畢業生)均可報名參賽。每支隊伍應由5人組成，其中至少有原住民籍選手2名及客家籍選手1名，族群身分以「自我認定」為原則；特別的是，每支參賽隊伍均要組織啦啦隊，並至少有5名隊員，沒有組織啦啦隊的隊伍是無法完成報名；各組前4名的隊伍均可獲頒獎金、獎牌及獎狀，其中冠、亞軍更是前進全國總決賽的當然隊伍。

詳細資訊可至屏東縣政府客家事務處官方網站或臉書專頁查詢，如有疑問請洽詢林先生，電話：07-7779-095，信箱：joe971012@gmail.com。