一開Google地圖！他震驚「比抓姦神器變態」　網傻眼：怪自己

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

擁有「抓姦神器」封號的Zenly即將下架，就有網友日前和女友聊到此事時，對方提議可改用Google地圖，並示範操作步驟，而他看完後評價，「比Zenly還變態！」對此，不少網友吐槽，早就知道的事；還有人直言，「沒開不會有啊！」

網友在Dcard提到，最近得知冰棒要消失，女友提議可改用Google地圖，只要進入APP後，點選自己的頭像，接著再點「你的時間軸」，就能一目了然自己的行蹤。

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原po直呼，「它竟然可以精準地記錄你去過什麼地方，而且是每天，幾點從家裡出發，去過那裡，在哪裡吃飯，連店名都有，使用什麼交通工具，一直到回家。記錄得超仔細，就連去小七丟個垃圾，也可以顯示到過哪間門市。」

他表示，「我個人的行蹤給女友知道是無所謂，畢竟去哪都會報備，但這東西也太變態了吧？我沒有想要記錄這種東西啊！真的傻眼貓咪欸，只有我現在才知道Google Maps可以這樣嗎？」

▲原po現在才知道這個功能。（圖／翻攝自Dcard）

這番話引來不少吐槽聲浪，網友們紛紛回應，「當初是你自己同意的，什麼都不看就一直按確認，現在才在說變態」、「那是你有開定位吧！我平常都關掉，所以連紀錄都沒有，我個人沒開導航、不開定位，就不會浪費電」、「我4年前就看過這個功能了」、「已經2022年了，除了我阿公，居然還有人不知道這功能」、「你也太慢才發現這個功能了吧」。

另外，也有人大讚這項功能，直言「可以紀錄自己旅行、運動的足跡，等有了另一半再關」、「已知用火，而且這功能很方便啊！要回溯哪一天去了哪裡，尤其是先前疫情期間，直接用這查很方便，但有些行經路線不會完全一樣的顯示出來」、「這個有個好處，就是人家要誣告你的時候，可以拿來當作不在場證明喔，平常還是開著比較好」。

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