　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

抓猴神器「冰棒」要沒了！　Snap宣布：將暫停Zenly營運

▲▼Snap宣布，將暫停Zenly營運。（圖／翻攝自AppStore）

▲Snap宣布，將暫停Zenly營運。（圖／翻攝自AppStore）

記者高兆麟／綜合報導

為了避免虧損擴大，影像分享平台Snap除了要裁撤20%的員工外，還要停止旗下部分產品營運，其中就包含被譽為「抓猴神器」的Zenly，消息一出，不少愛用者相當崩潰。

根據Snap共同創辦人暨執行長伊凡斯伯格（Evan Spiegel）表示，Q2虧損達4.2億美元，遠高去年同期的1.5億美元，因為營收趨緩，為避免目前虧損持續擴大，將針對公司目前業務進行重整，因此旗下部分產品將暫停營運或減少投資。

其中，除了決定停止Snap Originals、Minis、Games 和 Pixy 等領域的投資外，也開始逐步關閉獨立應用程序Zenly和Voisey，不過由於具體時間還沒公佈，這也代表還是有可能最後會決定繼續營運。

俗稱「冰棒」的Zenly，是不少網友愛用的App，除了可以隨時查看朋友所在位置外，甚至連移動速度和手機電量都一覽無遺，而且冰棒不只可以看朋友，甚至還可以利用地圖迷霧功能看看自己去過哪，讓不少人成為忠實愛用者。

不過也因為功能強大，也讓冰棒成為無數對情侶的感情殺手，隨便在社群平台上都可以看到情侶因為藉由冰棒定位，抓到對方出軌而分手的貼文。

►日本IRIS電烤盤超級優惠價！大面積、可折疊收納，還送章魚燒烤盤

ET快訊
從「放屁」看身體警訊！超臭、大便黏＝消化不良
安普賢被爆「紅了就變了」　高中好友遭取關IG走心喊話：很難過
李鑼正妹女兒師大開學　雙馬尾仙氣照曝光
快訊／Pornhub官方IG消失！　1300萬粉絲飛了
陳時中粉紅裝、馬桶文宣爆反感！　他貼宣傳圖搖頭：人設崩壞
3男惡意傳播愛滋病毒　風俗妹確診前「接客逾1000人」
颱風天「冒一堆人」排隊看房！　網揭原因：這才最內行

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

抓猴神器「冰棒」要沒了！　Snap宣布：將暫停Zenly營運

難辨真假！傳iPhone 14 Pro藥丸螢幕能一鍵切換　外媒：可信度值得懷疑

AirPods Pro 2充電盒渲染圖流出　將有望搭載三大新功能

iPhone 14 Pro系列1優勢！　經典「電量百分比」傳將回歸

蘋果iPhone 14 下周登場　外媒曝光果粉敲碗「五大升級」結果

iPhone 14爆料十大亮點懶人包　「鏡頭大出半支手機」

「反骨」語謙被求婚成功了　男友跪喊：嫁給我！..孫生.酷炫獻舞

菲律賓6歲娃自信帶早操　領頭帥跳！同學「微伴舞」

許光漢韓國FM飆唱《Beautiful》　開全麥粉感動：這是你的舞台

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

只錄《交換情侶》2週毀掉事業！　閔孝基動念輕生：太情緒化錯了

鐵頭柴見媽出門不帶牠　撞破玻璃全場嚇壞！

遇重機妹子「回頭打招呼」　見女友火大眼神：完蛋惹

妹一手掀翻椅子哥慘摔 她無辜回答讓家人笑瘋

楊昇達抱老婆「要轉到天長地久」　陳志強曾智希拼生娃沒避孕

亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

抓猴神器「冰棒」要沒了！　Snap宣布：將暫停Zenly營運

難辨真假！傳iPhone 14 Pro藥丸螢幕能一鍵切換　外媒：可信度值得懷疑

AirPods Pro 2充電盒渲染圖流出　將有望搭載三大新功能

iPhone 14 Pro系列1優勢！　經典「電量百分比」傳將回歸

蘋果iPhone 14 下周登場　外媒曝光果粉敲碗「五大升級」結果

iPhone 14爆料十大亮點懶人包　「鏡頭大出半支手機」

林佳龍稱把新北變「新的台北」　他氣炸：新北人被當二等公民

女友沒安全感討「500萬頭期款」當補償　36Ｋ保全男嘆：我很沒用

假面閨蜜偷吃姊妹老公！反淚訴被硬上害自殘　她心碎開撕

從「放屁」看身體警訊！超臭、大便黏＝消化不良　4招不再狂放屁

颱風影響氣溫下降　日月潭萬人泳渡154人抽筋或失溫

林明禎轉圈熱舞　「神級S曲線」7萬人看暈：手機一直停在這

海獅「不幹了」表演秀突翹班　闖購物中心爽逛！網心疼：壓力太大

快訊／北市南西商圈下磁磚雨！大樓外牆剝落砸傷逛街民眾

李鑼正妹女兒師大開學　曝雙馬尾仙氣照：爭取不要學校以我為恥

公廁裝免治馬桶？賴香伶：強化管理、提供衛生紙才是重點

3C家電熱門新聞

抓猴神器「冰棒」要沒了！　Snap宣布：將暫停Zenly營運

蘋果iPhone 14 下周登場　外媒曝光果粉敲碗「五大升級」結果

iPhone 14 Pro系列1優勢！　「電量百分比」傳將回歸

iPhone 15受惠！USB-C重大更新　傳輸速度將「翻倍」

iPhone 14爆料總整理！ 十大亮點曝

AirPods Pro 2充電盒渲染圖流出　將有望搭載三大新功能

中華電信新資費方案出爐　月租千元有找

不想等iPhone14了！　二手iPhone最夯是這款

難辨真假！傳iPhone 14 Pro藥丸螢幕能一鍵切換　外媒：可信度值得懷疑

不是驚嘆號！iPhone 14 Pro剪瀏海新造型曝光　藏隱私指示燈

Apple新增3項過時產品！9月底正式走入歷史

不只iPhone有！Google Android 14將支援衛星通訊

iPhone 14未發布預購已開跑　舊換新最高折2萬元

Galaxy S22「幻夜紫」新色登場！

更多熱門

相關新聞

老公手機被裝Zenly　她關定位！婆婆秒Call來

老公手機被裝Zenly　她關定位！婆婆秒Call來

日前有網友分享「Zenly定位軟體」4大功能，包括安全考量、心理作用、看電量跟時速與防偷吃。最近一名人妻驚呼，發現老公手機也裝了Zenly，一問之下才知是婆婆要求的，就連公公手機也被安裝。事後，原PO要求老公把定位關掉，豈料婆婆就打電話來追問原因，令大批網友看傻眼了。

男友吵著要她裝定位軟體！4大功能曝　過來人：超變態

男友吵著要她裝定位軟體！4大功能曝　過來人：超變態

女友「想載遊戲」借ID！恐怖真相嚇傻他

女友「想載遊戲」借ID！恐怖真相嚇傻他

對方位置、電量通通有　這款定位App超驚人

對方位置、電量通通有　這款定位App超驚人

關鍵字：

Zenly

讀者迴響

熱門新聞

林志穎妻罕見動怒哭了！還原6歲兒「脫困第1句話」

娶到賺到！余祥銓女友背景曝光

雙胞胎肚子裡打架「出生全身瘀青」！胎內片曝光

軒嵐諾加速！雙眼牆再現　中秋連假天氣出爐

颱風天撿到破萬身價「鴨界網美」　網狂勸別三杯

朱芯儀切乳3個月「身體又冒狀況」！

9大速食店「9月最新優惠」懶人包

軒嵐諾重回強颱！暴風圈又擴大

巨乳實況主闖印度捧乳02搖…

阿嬌：我不是真的想結婚！41歲還沒生「有點後悔」

名校博士被蝦皮錄取　一下飛機就失業

台南阿堂鹹粥漲到1碗260元！Google評價狂吞1星

烏龍醫發現太早剖腹縫回去　孕婦慘病危

高鐵票根「為何一堆人買？」　內行曝真相

MIRROR爆頭舞者「95％無法康復」！父母淚曝現況

更多

最夯影音

更多
「反骨」語謙被求婚成功了　男友跪喊：嫁給我！..孫生.酷炫獻舞

「反骨」語謙被求婚成功了　男友跪喊：嫁給我！..孫生.酷炫獻舞
菲律賓6歲娃自信帶早操　領頭帥跳！同學「微伴舞」

菲律賓6歲娃自信帶早操　領頭帥跳！同學「微伴舞」

許光漢韓國FM飆唱《Beautiful》　開全麥粉感動：這是你的舞台

許光漢韓國FM飆唱《Beautiful》　開全麥粉感動：這是你的舞台

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

只錄《交換情侶》2週毀掉事業！　閔孝基動念輕生：太情緒化錯了

只錄《交換情侶》2週毀掉事業！　閔孝基動念輕生：太情緒化錯了

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面