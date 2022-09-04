抓猴神器「冰棒」要沒了！　Snap宣布：將暫停Zenly營運

▲Snap宣布，將暫停Zenly營運。（圖／翻攝自AppStore）

記者高兆麟／綜合報導

為了避免虧損擴大，影像分享平台Snap除了要裁撤20%的員工外，還要停止旗下部分產品營運，其中就包含被譽為「抓猴神器」的Zenly，消息一出，不少愛用者相當崩潰。

根據Snap共同創辦人暨執行長伊凡斯伯格（Evan Spiegel）表示，Q2虧損達4.2億美元，遠高去年同期的1.5億美元，因為營收趨緩，為避免目前虧損持續擴大，將針對公司目前業務進行重整，因此旗下部分產品將暫停營運或減少投資。

其中，除了決定停止Snap Originals、Minis、Games 和 Pixy 等領域的投資外，也開始逐步關閉獨立應用程序Zenly和Voisey，不過由於具體時間還沒公佈，這也代表還是有可能最後會決定繼續營運。

俗稱「冰棒」的Zenly，是不少網友愛用的App，除了可以隨時查看朋友所在位置外，甚至連移動速度和手機電量都一覽無遺，而且冰棒不只可以看朋友，甚至還可以利用地圖迷霧功能看看自己去過哪，讓不少人成為忠實愛用者。

不過也因為功能強大，也讓冰棒成為無數對情侶的感情殺手，隨便在社群平台上都可以看到情侶因為藉由冰棒定位，抓到對方出軌而分手的貼文。