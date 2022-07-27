Google地圖推三大更新　掌握朋友位置不走丟

▲Google地圖推出三大新功能。（圖／Google提供）

記者陳俐穎／綜合報導

夏日的好天氣，可能也會讓許多人規劃出遊，而Google地圖也推出三大更新，包含新版單車路線、與親友分享位置訊息、也能更清楚的看到全球的知名地標，讓旅遊更輕鬆。

Google 地圖提供單車路線的服務至今已經超過 12 年，除了運用 AI 技術外，還搭配運用各城市的資料、值得信賴的製圖合作夥伴，以及來自 Google 地圖社群的意見回饋。現在有了新版的單車路線資訊，可以輕鬆比較每條路線，並查看更精細的詳細資料，在騎車上路前做好萬全的準備。

Google表示，如果選擇騎單車到任何一個目的地，能查看路途中的海拔高度和陡降程度，也能立即知道該路線是否有規劃單車道，以及行經的道路類型，像是主要道路或地方街道。這些資訊，會幫你判斷途中會不會遇到交通堵塞，或是需要攀爬階梯。

此外，還可以取得鉅細靡遺的路線分析資料，快速瞭解該路線的單車專用道、行人共用道與人行專用道的占比，不用再擔心自己會不小心騎上陡峭的山坡，或是半路騎到車流量太大、提心吊膽的路段。未來幾週，單車路線資訊就會陸續推送到提供單車路線服務的數百座城市，包括台灣的所有城市。

第二項更新是全新的位置資訊分享通知，能查看親友的抵達或出發時間，進而更輕鬆地協調行程安排，假設要和一群朋友去參加演唱會，可以根據朋友分享位置資訊，只要用演唱會場地的地址設定通知，就可以掌握大家的抵達時間。也可以設定通知來查看對方離開會場的時間，這樣即使走散了也沒關係。

在設計這項功能時，首要考量就是確保使用者的隱私，所以只能針對選擇與自己分享位置資訊的使用者設定通知。當設定通知時，系統會傳送多則提醒，來告知選擇分享位置資訊的使用者。

第三則是， Google 地圖中將放上全球 100 個最熱門地標的擬真空照影像，其中涵蓋巴塞隆納、倫敦、紐約、舊金山和東京等城市。這項功能結合 AI 技術與數十億張高畫質的街景、衛星和空照圖像，是推出沉浸式實景的第一步。

假設想來趟日本東京之旅，可以事先透過這項更新功能，近距離觀看東京晴空塔的樣貌，來決定是不是要把這個地標加入行程當中。只需要在 Google 地圖搜尋地標，然後點選相片，就可以查看該地標是否有空照影像可以參考。