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Google地圖驚見「客機墜落雨林」？　澳洲官方揭真相

▲▼這架客機的機型看起來像是空中巴士A320或波音737。（圖／翻攝自Google Maps）

▲飛機的機型看起來像是空中巴士A320或波音737。（圖／翻攝自Google Maps，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

最近一名眼尖網友透過Google地圖服務發現，在澳洲昆士蘭北部雨林疑似出現一架「墜落的客機」。這張令人費解的截圖引發討論，澳洲民航安全局表示，這似乎就是所謂的「幽靈圖像」。

綜合每日郵報、紐約郵報等報導，依據截圖，這架客機的機型看起來像是常見的波音737或是空中巴士A380，機身顏色似乎是金屬灰，推測當時若不是在「難以置信」的低空飛行，那麼位置就會在卡德威爾山脈（Cardwell Range），也就是介於湯斯維爾（Townsville）與凱恩斯（Cairns）之間海岸附近。

這架飛機的方向朝南，似乎意味著航向可達湯斯維爾東部，但此處並不在任何常規的飛行路線上，引發討論。對此，澳洲運輸安全局向凱恩斯報（Cairns Post）表示，並無任何客機失蹤的消息，而澳洲民航安全局（CASA）則是發出聲明表示，這似乎就是所謂的「幽靈圖像」（Ghost Images）。

▲▼這架客機的機型看起來像是空中巴士A320或波音737。（圖／翻攝自Google Maps）

目前Google尚未對此事作出回應。在2016年，有網友發現美國明尼蘇達州哈里特湖（Lake Harriet）的底部疑似有一架飛機，但Google事後說明，那是幽靈圖像，只是因為衛星影像由多張圖像合成而已。

不過Google地圖也曾經用來解開謎團。2019年，佛州警方照著網友發現一輛被淹沒汽車的地點後，真的在該處發現一具失蹤20多年的男子遺體。

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