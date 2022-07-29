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Google地圖驚見「破圖大樓」！網全看傻：好像遊戲卡BUG

▲Google地圖竟出現「破圖大樓」。（圖／翻攝自推特「@ou44446666」）

▲Google地圖竟出現「破圖大樓」。（圖／翻攝自推特「@ou44446666」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

隨著行動裝置普及化，許多人捨棄了紙本地圖而改用Google地圖搜尋路線，不過有時街景地圖也會出現意想不到的畫面。一名網友就分享他在使用街景功能時，意外發現一棟如同作畫失敗的「破圖大樓」，畫面曝光隨即引發眾人熱議。

日本推特網友「@ou44446666」日前貼出一張神似動畫繪師作畫失誤，或遊戲卡頓時出現「破圖」畫面的大樓圖，並幽默表示，「這要是出現在漫畫或動畫中，應該是會被炎上（指被網友猛烈攻擊）的等級！」

從照片中可見，兩棟外型相像的大樓，左邊那棟較高、右邊那棟則矮很多，但因視覺角度關係所以兩棟大樓像並排在一起，但左邊那棟卻不像正常大樓，而像是一個不合邏輯的「平面」，仿佛是「破圖」了，所以才讓原PO笑稱若在動畫中會被「炎上」。

有趣的照片一出隨即掀起網友熱議，「我在遊戲裡見過這種錯誤」、「好像遊戲出現的BUG」、「這是一張大腦處理跟不上畫面的照片」、「風水切割者嗎？」、「廠商忘記建模」、「我看了很久仍無法理解大樓的原貌應該是如何」、「蠻好笑的，還以為是遊戲卡頓的畫面」、「腦迴路表示理解失敗。」。

有知情網友指出，該棟大樓位於新加坡，「沒記錯的話，它好像是在BUGIS附近」、「Google地圖打新加坡、152、美芝路，就能看到其它角度了」、「我第一次經過看到也覺得很神奇」。

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