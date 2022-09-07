內政部酸楊丞琳　 徐巧芯參戰：笑死，部長吃姑婆芋吃到中毒

▲內政部長徐國勇。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

內政部日前在臉書宣導反詐騙，列出7個「笑死」，其中包括「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」，暗酸藝人楊丞琳「海鮮論」，引發關注。國民黨台北市議員徐巧芯不滿列出4個「笑死」反諷，並批評內政部的臉書竟然斷章取義台灣藝人的發言。

楊丞琳因在浙江衛視節目《還有詩和遠方3》「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮，早年家裡的經濟壓力也挺大的，其實吃海鮮是奢侈的，在那」、「我在台北長大，但我是廣東人」等言論，引來各界討論。面對風波，楊丞琳目前對此還未有說明。

內政部6日則搶跟時事，表示今年上半年，全台就破獲近1.3萬件詐騙案，呼籲民眾面對任何事都應保持懷疑、仔細求證，並隨時注意最新的詐騙手法，如此一來就能一眼看穿其中不合理的地方，並帥氣地回應「笑死！」還列出7個例句，「笑死，竟然有人說ATM可以解除分期付款、笑死，竟然有人說點數可以援交、笑死，竟然有人自稱美國將軍要來台灣結婚、笑死，竟然有人說可以帶大家飆股賺大錢、笑死，竟然有人說一頁式購物網站俗擱大碗、笑死，竟然有人說去柬埔寨一個月可以賺8萬、笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈。」

▲內政部「造句梗圖」。（圖／內政部）

徐巧芯則反擊，「笑死，內政部長竟然吃姑婆芋吃到中毒、笑死，內政部長的女兒在陳時中選辦工作還不敢讓人知道、笑死，內政部長徐國勇被郭董點名該下台，一邊說不戀棧一邊對記者動怒撥開人家的手、笑死，人家說的是自己以前家裡窮所以吃海鮮很奢侈，內政部的臉書竟然斷章取義台灣藝人的發言。」

對於內政部的發文，有網友表示贊同，高喊「內政部小編第一名」，但也有人質疑，「這麼傷心的事，政府還在笑死，真難想像」、「最後一個真的很多餘」、「這就是領台灣人公帑的內政部」、「在修理老百姓這件事上，爐火純青」、「還以為在看什麼側翼粉專」、「政府機關帶頭帶風向？」