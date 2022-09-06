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楊丞琳「海鮮論」滿足了誰？口譯哥趙怡翔：希望她盡快放棄台灣籍

記者柯沛辰／綜合報導

藝人楊丞琳在中國節目一席「海鮮論」，掀起輿論爭議。台北市大安文山區市議員參選人「口譯哥」趙怡翔表示，楊丞琳是為了配合中國宣傳手段，刻意營造台灣「貧窮」形象，來對比「富強」的中國，但把數據拿出來一比就知道，台灣人吃的海鮮遠比中國還多，「希望楊丞琳盡快放棄台灣籍」。

楊丞琳在浙江衛視節目《還有詩和遠方3》先後提到，「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮，早年家裡的經濟壓力也挺大的，其實吃海鮮是奢侈的，在那」、「我在台北長大，但我是廣東人」。相關畫面一出，立刻引發台灣網友熱議。

趙怡翔表示，楊丞琳聲稱在台灣吃海鮮「是奢侈的事」，將台灣比喻得又苦又窮，除了滿足部分中國網友的幻想外，沒有任何事實根據。他引述《天下雜誌》專題報導指出，台灣人平均每年吃掉35公斤海鮮，反觀中國飯店協會日前發布的2020年人均海鮮消費量，每年僅吃下26公斤。

▲楊丞琳的海鮮奢侈說被罵爆。（圖／翻攝自詹姆士的訐譙時間臉書）

▲楊丞琳針對海鮮的一席話，引發台灣輿論熱議。（圖／翻攝自微博）

趙怡翔認為，楊丞琳說這一番話的目的，是為了配合中國的宣傳手段，用「貧窮」的台灣對比「富強」的中國，「楊丞琳隨便一句話，造成社會很反感，但這也是一個機會提醒自己：台灣不是一個小國，除非我們做小自己。」

趙怡翔說，楊丞琳最近簡體字看得比較多，但偶爾還是該看看外籍作者如何評論台灣海鮮，「台灣被視為世界上享用海鮮的最佳地點之一，光台北就有數十家海鮮餐廳。從街頭小吃到美食，從料理就能看出台灣擁有悠久的漁業傳統。」

最後，趙怡翔也狠酸「本來就沒在點楊丞琳的歌」，「希望楊丞琳盡快放棄台灣籍。」

▼趙怡翔臉書全文。（圖／翻攝自臉書／趙怡翔）

▲▼楊丞琳「海鮮論」滿足了誰？口譯哥趙怡翔：希望她盡快放棄台灣籍。（圖／翻攝自臉書／趙怡翔）

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