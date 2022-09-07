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蔡英文登上飛彈發射車！雄二、雄三、雄昇可年產201枚

▲▼總統蔡英文花蓮慰勉國軍部隊　登飛彈發射車。（圖／總統府）

▲蔡英文花蓮慰勉國軍部隊。（圖／總統府）

文／中央社

秋節將至，總統蔡英文6日赴花蓮慰勉國軍，更親自視導海空軍雄風、弓三飛彈陣地，及飛彈發射車等軍備；根據國防部相關資訊，雄風飛彈年產能，包括雄二、雄三及雄昇飛彈在內達到201枚，將有效發揮戰力。

中秋節將屆，蔡總統上午赴花蓮，分別前往「花防部機步營暨空軍第三後勤指揮部附件修製廠」（南埔營區）、「海軍海鋒七中隊」（固海營區）、「空軍防空暨飛彈第六一三營」（花蓮基地）、「空軍第五戰術混合聯隊」（花蓮基地）視導，並頒發加菜金慰勉官兵，最後則在五聯隊餐廳與飛官、地勤人員共進午餐；但海鋒中隊、防空暨飛彈營則未公開讓媒體採訪。

根據總統府下午釋出的影片及照片，蔡總統分別登上雄風反艦飛彈機動發射車、天弓三型防空飛彈指揮管制車，除了解雄風、弓三這兩型飛彈的接戰操作流程外，也聽取兩個飛彈部隊的戰備簡報；而上述這兩項裝備，均是由中科院國造的裝備。

▲▼總統蔡英文花蓮慰勉國軍部隊　登飛彈發射車。（圖／總統府）

▲▼總統蔡英文花蓮慰勉國軍部隊　登飛彈發射車。（圖／總統府）

▲▼總統蔡英文花蓮慰勉國軍部隊　登飛彈發射車。（圖／總統府）

立法院於去年11月23日三讀通過「海空戰力提升計畫採購特別條例」，編列5年新台幣2400億元預算，量產八項國造武器系統。

根據國防部日前送交立法院的報告書披露，陸射/海射型劍二飛彈系統的年產能原本為40枚，提升後將達150枚；天弓三型防空飛彈的年產能由48枚提升為96枚；雄三超音速反艦飛彈由20枚提升為70枚；雄二飛彈與雄昇飛彈（共用生產線）由每年81枚提升為131枚；萬劍飛彈由每年18枚提升為50枚。

統計這些飛彈的總年產能，將達到497枚；而蔡總統6日視導的雄三飛彈，包含雄二、雄三及雄昇，年產量則為201枚。

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