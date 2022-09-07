爆餡香辣蟹飯糰！超商最新「4款南洋美食」　海南雞飯獨創雙層吃法

▲「新極上飯糰—新加坡香辣蟹」咬下爆餡、口味超濃郁。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）



記者周姈姈／台北報導

吃貨快看！7-11聯手台北君悅酒店打造獨家「4款南洋風味美食」，由執行總主廚陳萬欽率領團隊共同監製，其中一定要嗑首創「冷熱雙吃」的海南雞飯，超嫩雞肉搭配高湯秘製湯飯超滿足，還有香辣蟹飯糰，咬下就爆出滿滿的蝦仁、蟳味絲以及鬆軟米飯。

7-11「星級饗宴」首度與台北君悅酒店合作打造4款全新美食，一定要吃「新極上飯糰－新加坡香辣蟹」，使用新加坡直輸的辣炒螃蟹風味醬，以濃郁蟹膏爆炒出蟹香，再拌入蝦仁、蟳味絲佐以金山辣椒醬調味，而飯糰的靈魂「米飯」選用在地特級越光米搭配日本赤穗海鹽，每一口都能吃到米飯鬆軟宛如職人手捏的口感以及滿滿餡料。

「海南雞飯」以南洋香料加入高湯熬煮雞肉、獨門辣椒醬和薑蓉，米飯則是以南洋香料加入雞高湯蒸熟，且還獨家開發上層雞肉可拆開冷食、下層米飯可微波加熱的「雙層吃法」，不僅能維持雞肉軟嫩口感，同時也讓高湯秘製雞飯更具香氣。

▲「海南雞飯」可冷熱雙吃，雞肉口感很嫩、高湯秘製雞飯濃郁夠味。



▲「馬來西亞風味海鮮炒麵」配料十足。

「馬來西亞風味海鮮炒麵」將南洋風味辣炒螃蟹醬添加蟹膏、魚露等爆炒調為道地「參巴醬」，微辣香甜開胃，搭配炸豆乾、馬鈴薯等多種配菜，吃起來超滿足；隱藏版「印度馬薩拉烤雞捲餅」僅限大台北地區超過1600間門市販售，具有奶油香氣餅皮包裹去骨雞腿肉、香炒彩椒，再加入馬薩拉粉與特製優格醬，充滿濃濃異國風味。

▲「印度馬薩拉烤雞捲餅」只在大台北地區超過1600間門市販售。



▲最新「水蜜桃手搖杯」開喝了。（圖／貢茶提供，下同）

吃飯當然要配飲料，人氣手搖飲品牌「貢茶」推出全新「水蜜桃系列特調」，嚴選香甜水蜜桃作為基底製成帶有果粒的糖漿，並打造3款限定飲品，首推這杯清爽「冰搖蜜桃果茶」，是水蜜桃搭配百香果，再加入四季春茶的組合，口感順口且不膩。

「蜜桃多多飲」特意選用人氣多多搭配酸甜水蜜桃，而「蜜桃寒天烏龍茶」則是烏龍茶結合水蜜桃，並搭配清脆的寒天晶球，口感更加豐富，即日起於全門市開喝。

▲3款水蜜桃飲品通通有著清爽口感。