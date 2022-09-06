他嘆小孩不懂「思樂冰多好喝」！網淚憶：抽到一塊可以講到老

▲「思樂冰」在台灣已無超商販售。（圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

八年級生對於「思樂冰」都有共同回憶，以前下課都會衝到超商，就為了這杯銅板價的冰沙，當時風靡到大人小孩都愛喝，不過現在已在全台下架，民眾只能在網路上追憶。對此，一名網友貼出超商思樂冰的照片，勾起許多網友的回憶，紛紛在底下留言「真的好懷念喔」、「時代的眼淚啊」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上分享一杯小7思樂冰畫面，並搭配文字感嘆「現在的小孩應該都不知道，這個東西有多好喝」，貼文一出後，引來許多網友熱議，

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▲思樂冰是七八年級生的經典回憶。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

不少網友紛紛開始憶當年，「蓋子還要蓋好加到滿，然後滿出來的現場吸」、「我跟小孩講他們都不懂」、「小學超愛，3個小孩吃一杯都很夠」、「抽到一塊過可以講到老」、「看到就覺得頭隱隱刺痛」、「裝的時候一定要趁店員不注意偷喝，而且偷喝完還要把蓋子裝上去，一邊敲一邊裝滿」。

至於為何思樂冰逐漸消失在眾人的視線當中？有店員先前透露，由於思樂冰利潤低、銷售成績普通，加盟業者會列入汰除範圍，加上機台老舊，又會占地方，有許多綜合因素，才導致思樂冰逐漸絕跡。

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