　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他嘆小孩不懂「思樂冰多好喝」！網淚憶：抽到一塊可以講到老

▲▼思樂冰。重傳LOGO。（圖／資料照）

▲「思樂冰」在台灣已無超商販售。（圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

八年級生對於「思樂冰」都有共同回憶，以前下課都會衝到超商，就為了這杯銅板價的冰沙，當時風靡到大人小孩都愛喝，不過現在已在全台下架，民眾只能在網路上追憶。對此，一名網友貼出超商思樂冰的照片，勾起許多網友的回憶，紛紛在底下留言「真的好懷念喔」、「時代的眼淚啊」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上分享一杯小7思樂冰畫面，並搭配文字感嘆「現在的小孩應該都不知道，這個東西有多好喝」，貼文一出後，引來許多網友熱議，

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲思樂冰在台灣已無超商販售。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲思樂冰是七八年級生的經典回憶。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

不少網友紛紛開始憶當年，「蓋子還要蓋好加到滿，然後滿出來的現場吸」、「我跟小孩講他們都不懂」、「小學超愛，3個小孩吃一杯都很夠」、「抽到一塊過可以講到老」、「看到就覺得頭隱隱刺痛」、「裝的時候一定要趁店員不注意偷喝，而且偷喝完還要把蓋子裝上去，一邊敲一邊裝滿」。

至於為何思樂冰逐漸消失在眾人的視線當中？有店員先前透露，由於思樂冰利潤低、銷售成績普通，加盟業者會列入汰除範圍，加上機台老舊，又會占地方，有許多綜合因素，才導致思樂冰逐漸絕跡。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►台東21國際渡假村激殺價2888元！衝一波愜意小旅行

ET快訊
內政部「造句哏圖」酸楊丞琳：笑死，有人說在台灣吃海鮮很奢侈
大哥分屍親弟「丟棄殘肢」畫面曝光！
海鮮風波後　楊丞琳首現身！
大樂透1億「一注獨得」　獎落這縣市！
多久射算早洩？泌尿醫揭「最短勃起時間」　GG符合3點慘了
連千毅雙手上銬！移送新北檢畫面曝光　稱賣假貨只是代言

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他嘆小孩不懂「思樂冰多好喝」！網淚憶：抽到一塊可以講到老

iPhone無法用悠遊付2年了！悠遊卡公司10月公布新產品　有望解套

校務會議投票刷掉3人！葉丙成等6人進入台大校長遴選第二輪

2022年國家護理師專技高考　中華醫大應屆畢業生蘇豈玉榮登榜首

五書齊發—百年老廟新書發表會　展現獨特的宗教內涵

一年就等這一次！　逅肥美嗑不容緩

專輔學校公布　私校工會估「最多2年退場」提醒考生避開

阿堂鹹粥1碗260「沒開發票」遭檢舉！老闆怒了：全台南就我要開？

2年流產3次！她和男友結婚突被阻止　才知「未來婆婆是親媽」

高苑科大與大同學院被列專輔學校　虧損金額曝「最快明年8月停招」

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

手機放鐘聲誤導老師下課　網笑調皮學生：要延畢了

林襄17歲差很大舊照起底！　被說是假的「脫衣給驗貨」

遭「景山」槽車追撞！　司機病危裝葉克膜搶命

高雄男酒駕被攔怒嗆警　「X你X、警察就賊仔！」

正妹實況主直播遇詭異女　狂咳＋跟蹤吼：心裡有鬼

小S二女兒拍Vlog「2姊妹亂入」　許老三送飛吻...Lily：這可以PO嗎

楊丞琳「我是廣東人」掀熱議！　生日意外成禁忌

學生紅燈倒數「操控車流」　網笑：讀書壓力大太吼？

女倒頭栽進舊衣回收箱　尬笑曝：我想撿手機啦

他嘆小孩不懂「思樂冰多好喝」！網淚憶：抽到一塊可以講到老

iPhone無法用悠遊付2年了！悠遊卡公司10月公布新產品　有望解套

校務會議投票刷掉3人！葉丙成等6人進入台大校長遴選第二輪

2022年國家護理師專技高考　中華醫大應屆畢業生蘇豈玉榮登榜首

五書齊發—百年老廟新書發表會　展現獨特的宗教內涵

一年就等這一次！　逅肥美嗑不容緩

專輔學校公布　私校工會估「最多2年退場」提醒考生避開

阿堂鹹粥1碗260「沒開發票」遭檢舉！老闆怒了：全台南就我要開？

2年流產3次！她和男友結婚突被阻止　才知「未來婆婆是親媽」

高苑科大與大同學院被列專輔學校　虧損金額曝「最快明年8月停招」

贊同楊丞琳海鮮論！　最辣國文老師諷：在中國易吃到便宜黑心海鮮

賓士「三芒星＆水箱護罩歷史」一次看！電動車也將延續家族化設計

傳台積電為節電將關四EUV　外資：原先就規劃升級「仍看好買進」

快訊／四川強震「已66人死亡」　餘震狂搖11次

CP3聯手Kobe美夢遭粉碎　前綠軍總管安吉竟瘋狂慶祝

英國女王「正式任命」特拉斯就任首相　打破傳統在蘇格蘭就職

內政部「造句哏圖」酸楊丞琳：笑死，有人說在台灣吃海鮮很奢侈

大聯盟百安Ｍ1！將成台灣史上第一人　張育成：感激

《小女子》才2集就發4個便當！神反轉讓收視狂飆　宋仲基登場引關注

趙孟姿發燒整晚「擠出摻血母乳」　曬2歲女救援哺餵照：狼狽媽媽

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

生活熱門新聞

南一中學生坐滿博愛座　阿伯打到學校投訴

醫生「娶學歷低老婆」　孩都高顏值！20年後崩潰了

楊丞琳「在台吃海鮮奢侈」　網集體幫她恢復記憶

北一女妹搭保時捷911上學　一開車門擊落騎士

5縣市大雨！今明全台變天可能又有颱風

他怒見「蝦皮暴利抽成」　內行曝跳槽1平台：更好用

「不要冤枉楊丞琳！」苦苓逆風幫喊冤

阿堂鹹粥沒開發票遭檢舉！老闆：很不服氣

中秋4生肖運勢爆棚　好運降臨「獎金入袋」

「白露」來了！4生肖「財運、事業」飆升

向曹興誠求償5億！中天得繳「驚人裁判費」

梅花颱風可能生成！預估路徑曝　連假水氣增多

獨／叫南一中生讓出博愛座！阿伯還原真相喊冤

看錯匝道出口　他切回原車道竟收3000元罰單

更多熱門

相關新聞

「思樂冰重量杯」消失！鄉民揭退燒關鍵

「思樂冰重量杯」消失！鄉民揭退燒關鍵

八年級生對於「思樂冰」都有共同回憶，以前下課都會衝到超商，就為了這杯銅板價的冰沙，當時風靡到大人小孩都愛喝，不過現在幾乎買不到，只有少數分店還有在賣。網友好奇，思樂冰夏天明明銷量極佳，為何7-11要停賣，寧願改成製作較麻煩的現萃茶呢？

懷念的味道！「想喝思樂冰」上網就找得到

懷念的味道！「想喝思樂冰」上網就找得到

進小七見「超懷舊冰品」　網一看嗨翻

進小七見「超懷舊冰品」　網一看嗨翻

超商思樂冰一杯25元！回憶殺滿滿

超商思樂冰一杯25元！回憶殺滿滿

她逛小7一瞥絕種冰品　網暴動！

她逛小7一瞥絕種冰品　網暴動！

關鍵字：

思樂冰

讀者迴響

熱門新聞

南一中學生坐滿博愛座　阿伯打到學校投訴

孝子睡夢中被砍死分屍　哥拉行李箱離家畫面曝

醫生「娶學歷低老婆」　孩都高顏值！20年後崩潰了

楊丞琳「在台吃海鮮奢侈」　網集體幫她恢復記憶

江宏傑悲痛發聲！福原愛「耍賴不送回台灣」現況曝光

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

北一女妹搭保時捷911上學　一開車門擊落騎士

連千毅變身假貨天王！買NFT換名錶　警：全是假的

吊車勾到高壓電！爸目睹2子、同事觸電慘死

連千毅遭逮「警方直衝蘆洲住處」

楊丞琳「在台吃海鮮是奢侈」被罵爆！她拋1照片怒嗆

林襄胸部是真是假？她揉過G罩杯「3點輕鬆分辨」

快訊／台南吊車勾到高壓電　3人燒成焦屍

分屍么弟動機曝　打包頭顱+手腳當垃圾丟

5縣市大雨！今明全台變天可能又有颱風

更多

最夯影音

更多
「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星
手機放鐘聲誤導老師下課　網笑調皮學生：要延畢了

手機放鐘聲誤導老師下課　網笑調皮學生：要延畢了

林襄17歲差很大舊照起底！　被說是假的「脫衣給驗貨」

林襄17歲差很大舊照起底！　被說是假的「脫衣給驗貨」

遭「景山」槽車追撞！　司機病危裝葉克膜搶命

遭「景山」槽車追撞！　司機病危裝葉克膜搶命

高雄男酒駕被攔怒嗆警　「X你X、警察就賊仔！」

高雄男酒駕被攔怒嗆警　「X你X、警察就賊仔！」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面