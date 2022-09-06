雪隧變了！中秋啟亮10種模式「7彩燈光」　開12.9公里不會累

▲雪隧變了！假日7彩模式燈光。（圖／高公局）

記者許力方／綜合報導

台灣最長、亞洲第二長的公路隧道「雪山隧道」全長12.9公里，為了改善隧道內照明環境，讓駕駛不再無聊，高速公路局優化國道5號進入雪隧的適應性及舒適感，進行照明改善工程，同時於隧道入口段內部照明改善末段區試辦情境彩色燈光，將可調整色彩之燈光投射在隧道壁，營造出不同行車環境，以減緩用路人視覺疲倦感，強化隧道行車安全。

高公局表示，國5雪隧內照明設計均符合交通部頒「交通工程規範」之相關標準。此次為提升雪山隧道內各照明區間照明亮度，並調整各區間長度，故採用高流明鈉氣燈泡（隧道單向燈具增加448盞），其中，隧道內照明入口區之區間長度增加391公尺，以速限90公里／小時計算，自隧道口至內部區之行車視覺適應總時間增加約15.64秒，並調整隧道內照明漸變區段，以減緩照度變化梯度。

▲雪隧10種燈光模式中秋啟亮！春天情境。



▲夏天情境。



同時，考量雪山隧道內環境較為單調，長時間行駛容易造成駕駛人視覺疲勞，高公局參考國外隧道案例，嘗試在基本安全的照明環境中，運用色彩心理學視覺感受，在隧道雙向之照明內部區各規劃1處，包括南向約16.1K、北向約27.2K，試辦安裝情境彩色燈具，利用特殊燈光色彩變化轉換，讓隧道頂部至二側壁面出現長達約100公尺的光影變化，並以四季變化概念進行設計規劃，如春季嫩綠色、夏季湛藍色、秋季金黃色、冬季粉紫色及假日7彩顏色等動靜態模式，提供隧道環境色彩變換，讓隧道環境更富變化性，降低駕駛者焦躁感及疲倦感，有助於行車安全性。情境彩色燈光將於今年中秋節連假也正式啟亮。

▲秋天情境。



▲冬天情境。

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