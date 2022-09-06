「越愛你越會撒嬌」5星座名單！網羞爆甜喊：這人變超幼稚

▲你的另一半也超會對你撒嬌嗎？（示意圖／記者黃克翔攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你的另一半從原本像座冰山、威嚴強勢性格，隨著兩人愛得越濃烈，融化他/她的心，願意對你撒嬌的浪漫時光填滿彼此的生活嗎？占星YouTuber《安德魯的賤聲房》統整「越愛你越會跟你撒嬌」的5大星座，會把自己像小孩子的一面、脆弱面讓你看到，遇到可得好好緊牽著他/她的手別放開。不少網友看完後頻喊準，害羞點名「射手很幼稚」。

安德魯提醒，除了參考太陽星座外，一定也要看金星：

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1.摩羯座

面對感情中的大魔王－摩羯座，很難感受到他/她炙熱的愛，不擅長表達，只能從小細節與行動判斷。摩羯座是塊瑰寶，一定要花時間相處，才會發現跟你想的不一樣。印象中的他/她有點呆板、像座冰山，看似喜歡照顧人事實上內心像個孩子，也需要人照顧；工作上嚴肅難親近、有點像霸氣總裁，但隨著越來越喜歡你，會把這些堅強武裝卸除。

摩羯座是冷面笑匠，其實很幽默，浪漫起來還挺肉麻的，一旦認定你、越來越愛你後，會發現他/她反差很大的一面。在外人面前裝得有點累，若你能破解他/她的心防，就會看到可愛、愛撒嬌、沒事要你摸摸頭的摩羯座。別以為他/她看似很有主見，其實內心常常很慌，只是情緒不會寫在臉上。是屬於心思細膩、不說好聽話，卻也敏感、脆弱的星座。

2.射手座

常給人「自己什麼都能做好」形象的射手座，即使遇到困難，愛逞強不服輸的個性也難讓他/她低聲下氣。但愛情是他/她的罩門，談戀愛後就變了一個人，會依賴對方。有人說射手座愛自由、不喜歡被拘束，但當他/她認定你後，願意讓你管，你不照著做還會認為是不在乎他/她。

很多射手座不管到了幾歲都一樣幼稚，心裡住著長不大的小孩，撒嬌方式有別於常人，也很容易吃醋、吸引你注意，希望你能來摸摸他/她、安撫他/她，心裡不時會冒出許多小情緒並且無限放大，表達自己很委屈。當射手座越來越愛你，就越容易看到他/她像孩子的一面，跟平時萬事通什麼都能解決的形象天差地遠。





▲射手座對於愛人，不管到幾歲都像孩子般幼稚。（圖／截自《安德魯的賤聲房》YouTube，下同）

3.獅子座

獅子座是名符其實的紙老虎，那些威嚴強勢都是裝出來的，天生就愛面子、不喜歡讓人看見他/她脆弱一面，千萬不要一眼判定獅子座，被他/她堅強外表所欺騙。很多獅子座在公開場合跟在自己喜歡人面前完全不同，若另一半是獅子座，出門在外記得給他/她做足面子，回到家後在外威風凜凜的獅子瞬間變成一隻大貓，撒嬌、對你依賴只是基本款。

強者當久了也會累，高處不勝寒的孤獨也要有人懂，而獅子座難得的一面不是外人看得到的，這種柔弱也絕對只留給重要的人。

4.巨蟹座

對熟與不熟者，巨蟹座表現差異很大，巨蟹在照顧別人、付出時，會感覺自己有事情做、比較有安全感，跟他/她談戀愛要有互相照顧、互相往來的感覺，在感情裡他/她依賴性強、撒嬌也是生活日常，尤其當爭執發生時，如果他/她比較愛你，那種撒嬌是有種服輸、示弱的感覺。

但別忘了，巨蟹座超會鑽牛角尖，當他/她情緒失衡，或者感覺你誤會他/她時，底線會踩得非常硬。端看他/她對你的感情到哪裡，和他/她的熟識程度到哪裡，界線拉得很清楚。若將你認定為重要的人，對你的待遇與包容力完全不同，若兩人只是「剛開始」，他/她可以把你當路人，不管死活。

▲雙魚座堪稱12星座中最會撒嬌。

5.雙魚座

堪稱最會撒嬌的巨蟹座，懂得配合另一半，最擅長手法就是以柔克剛。由於天生自帶感性，加上對愛情的小憧憬，使得他/她非常重視儀式感，而「撒嬌」也成為日常生活中的儀式，意味著「我喜歡你、愛你，就要讓你知道。」

撒嬌，對雙魚座而言是拉近距離的方式，他/她走溫和路線，對於有大男人/大女人主義者，都抗拒不了他/她的撒嬌，不只自己愛撒嬌，也喜歡對方對他/她撒嬌。

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