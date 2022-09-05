「白露」來了！4生肖「財運、事業」飆升　命理師：第1名升官發財

▲白露到「4生肖」將迎來財神爺。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

後（7）天就是二十四節氣裡的「白露」，代表水凝成露、陰氣長，也意味著天氣將逐漸轉涼。國際天星風水命理專家邱彥龍就提醒，天氣冷熱轉換之際，要小心感冒，不過有4個生肖豬、鼠、猴、虎，在白露節氣當中，財運不冷反熱，是事業飛黃騰達的好時機 ，要好好把握。

邱彥龍老師分析指出，在這個節氣裡9月7日至9月23日財運最旺4個生肖，分別是：

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Top4 ： 虎

屬虎的朋友，這段時間邏輯特別清晰，事業能得到擴張，但不要不耐煩，只要能抱持服務他人的心態，財富就會跟著來。尤其若能發展短距離生意或國內生意，對你的財富會有大大提升的作用，但如有觸法行為則切忌避免，否則會帶來官訟跟口舌是非。

Top3 ： 猴

屬猴的朋友，這段期間有紅火之勢，事業運超級強，合約要做得完善，也要懂得隨時滾動式調整，唯獨要注意行車安全，上路不急不徐，安全第一。

Top2 ： 鼠

屬鼠的朋友，這段期間溝通與表達要有耐心，財富已經鎖定、只差解除對方的疑慮跟問題，尤其若對方確實有經濟上的困難時，如能協議出雙贏的方案，肯定可以成交。大財將至，但切記見好就收，不要太霸道，才不會招惹麻煩。

Top1 ： 豬

屬豬的朋友，在這段期間，名氣大漲，受眾人關注，財富、事業可以大幅度的提升和增長，也有升官發財之勢，只要保持好心情，多說好話不抱怨，細心不著急，照著步驟進行，就可以避掉需多不必要的麻煩。