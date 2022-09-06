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衛生局女控「長官性侵」墜樓亡！正宮反擊遭家屬求償200萬…結果曝

▲▼林女於衛生局大樓頂樓墜落。（圖／記者游宗樺攝、翻攝臉書）

▲林女於衛生局大樓頂樓墜落。（圖／記者游宗樺攝、翻攝臉書）

記者陳韻如／台北報導

新北市政府衛生局林姓女員工2020年7月3日從衛生局頂樓9樓墜下身亡，尋短前6小時還在臉書PO出千字長文，控訴遭某長照機構執行長廖男性侵，讓家屬悲痛不已。不過，正宮也發文反擊，指控林女介入家庭等。對此，林女家屬認為，正宮惡意抹黑林女，侵害林女名譽等，憤而提告求償200萬元，但法官認為罪證不足，判林女家屬敗訴。

回顧案情，林女2020年7月3日於臉書發表千字文，痛訴自己遭到性侵，「那天他宿醉強暴了我，把我從廁所拖到客廳再扛到房間，他嘴上說著：『再一下下就好』」，痛苦不堪的她，最後選擇以激烈手段揭開真相，「願用這條命，讓真相浮出檯面。」而事隔6小時後，林女從衛生局頂樓9樓墜下身亡，讓家屬悲痛不已。

事後，正宮的也在臉書上反擊，「不知為何開始有人跟蹤，有黑衣人出現到公司徘徊，也在車子加裝跟蹤器手機定位，甚至不惜一切找人傷害我的家人…到底怎麼忍心將這一切不堪到處散播及轉發給我的親友長官…所有的案子及出庭一件一件即將到來，卻在這個時候選擇不管一切，用意為何？」

正宮還提到，「想當初那單純的小女孩去哪了？」、「處處替你著想、總把您當成親妹妹般看待」、「我的心就像被刀劃過被車輾過撒滿了玻璃碎片，這是一輩子都不會有人知道到底是多麼的痛」。

此文一出，也讓林女父母相當痛心，表示女兒屢屢遭到廖男騷擾，女兒為了斷絕關係，透過友人去找正宮揭開廖男的婚外情，豈料，正宮卻因此對女兒提出妨害家庭告訴，女兒才決心將此事公諸於世，一直到事發當天下午，女兒的任職單位接獲匿名檢舉，指女兒與廖男有不正當男女關係，而遭任職單位人事室人員約談，女兒萬念俱灰之下，才走上絕路。

林女父母指控，正宮的貼文根本就是企圖為廖男脫罪，且正宮以虛偽不實的行為指控女兒，刻意將女兒形容成跟蹤者、找黑道圍事、加裝跟蹤器、傷害罪指控及散布謠言的人，企圖影響輿論風向，侵害了女兒的名譽、信用及隱私等人格權，且不法侵害女兒遺族對其追思愛慕的人格權利，而正宮夫婦寫黑函及檢舉信糾纏，導致女兒身心受創以死明志，情節重大，因此憤而提告求償200萬元。

對此，正宮否認林女家屬指控，表示自己因心情大受打擊才發文抒發心情，且事前因廖男曾遭不明人士跟蹤毆打，她備感恐懼，才在文章內寫下，「不知為何開始有人跟蹤，有黑衣人出現到公司徘徊，也在車子加裝跟蹤器手機定位，甚至不惜一切找人傷害我的家人...」，但並非指稱是林女所為。

正宮強調，貼文內容因為心情起伏而語句凌亂、主詞不明，純粹只是自己的心情抒發，並沒有任何虛構事實或抹黑林女，是林女父母誤會文章內容，另外她也沒有匿名檢舉林女，因此請求法官駁回林女父母之訴。

法官審理時勘驗正宮貼文，認為貼文主詞不明，也未明確對特定人加以指訴，且所提及的多項事實支離片斷，難以認定是在影射林女，而林女父母的指控也未提出證據證明，最終以罪證不足判林女父母敗訴。全案仍可上訴。

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