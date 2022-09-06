被紅綠燈砸中...無辜新手媽「可坐起自行飲食」　下半身仍麻痺

▲彰基說明號誌燈桿砸中新手媽病況。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林市號誌燈桿2日接近中午時突然斷裂，直接砸中一名騎車經過正在等紅燈的陳姓新手媽媽，造成腰椎頸椎多處斷裂骨折，重傷進加護病房開刀急救，稍早傳來已經轉入普通病房的好消息，更令人振奮的是，她雖然下半身仍然麻痹，但已經可以坐起來自行飲食，院方也不放棄任何治療，希望大家集氣，助她度過難關。

事件發生後，新手媽因受到重擊，轉送彰基急救，經過院方全身電腦斷層檢傷，發現有氣血胸、兩邊胸腔發厚，腰椎頸椎多處斷裂骨折，為了麻醉安全起見，等到隔天下午她跡象穩定才能進開刀房。經院方專業醫療團隊手術後，過程相當的順利、生命徵象良好、沒有發燒，在頸椎裝設固定板。

彰基發言人副院長周志中今天表示：「病患昨天下午順利轉到普通病房，目前她意識清醒，生命跡象穩定，血壓125／76、體溫36.9度、室溫血氧濃度96，相當穩定，雖然她肋骨斷了好幾根，但她恢復情形很好，目前固定頸圈已經拿掉，至於胸椎與腰椎經過完整及詳細固定手術後，已經穩定，可以坐起來自行飲食，目前下半身還是麻痺，不過沒有放棄任何治療，希望大家集氣，早日恢復她應有的健康」。