台南東區排水溝地343萬3千元拍出　義務人設攤賣月餅還款生意好

▲法務部行政執行署台南分署6日下午在台南分署一樓中庭、二樓拍賣室登場，總計拍賣價金為新台幣558萬6550元入庫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

法務部行政執行署台南分署6日下午3時起，在台南分署一樓中庭、二樓拍賣室登場，不動產總計拍出土地4筆，另外動產拍出6部汽車、1部機車、陽信商業銀行股票26萬793股、龍龜雕刻擺飾等，總計拍賣價金為新台幣558萬6550元。

6日聯合拍賣會拍賣最高價的不動產，是一筆位於台南東區使用現況是排水溝、道路使用的土地，面積分別為100平方公尺，本次為第3次拍賣程序，拍賣底價為314萬元，經行政執行官開標，以343萬3000元最高價，由執行官宣布拍定。

動產部分，2011年 BENZ E200 CGI及2012年BENZ E300因第一次拍賣，無人出價而流標。2006年LEXUS RX350，3456CC，滯欠相關稅罰費15萬多元，意外成為搶標的物件，最後以7萬元拍定。

另外，為協助民眾儘速繳清欠款，回復正常生活，本日法拍會分別邀請賣手搖飲、製作糕餅、點心以及代工兒童腳踏車等3組義務人設攤販賣，其中製作糕餅點心的義務人，因中秋節將至，特別製作綠豆椪、鳳梨酥等手工月餅來銷售，由於自產自銷價格實惠，吸引來參加法拍會的民眾購買，所賣的款項，在扣除必要成本後，將用於繳納欠款，創造增加國庫收入與協助民眾脫困的雙贏局面。

台南分署表示，為配合行政執行署123聯合拍賣日活動，將持續推出物超所值的拍賣物件，供民眾撿好康。相關的拍賣訊息，請民眾密切注意台南分署的官網及FB。