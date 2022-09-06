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女主播報一半狂吃螺絲！「眼斜手麻」無法認字　送院才知已中風

記者葉睿涵／編譯

美國俄克拉荷馬州一名女主播3日在進行新聞直播時突然中風，導致她說話結巴，被迫中止新聞播報，緊急送院治療。她最近在推特向觀眾們報平安，同時也還原了當時的情況，希望能喚起人們對中風的意識。

據《紐約郵報》報導，在美國NBC從事新聞工作的朱莉清（Julie Chin），在當地3日的新聞直播中突然發病，「我在播報美國航太總署（NASA）取消火箭發射時，突然感覺一隻眼睛失去了部分視力，不久後手和手臂也開始有麻木的感覺，而且我開始無法唸出我面前提詞器上的單詞」。

▲▼美國女主播朱莉清在日前的新聞直播中突然中風。（圖／翻攝自推特）

▲美國女主播朱莉清在日前的新聞直播突然中風。（圖／翻攝自推特）

從直播畫面可見，朱莉清在身體出現狀況後，十分努力地想要讓自己把新聞報完，於是她開始重複自己說的話，但是在掙扎幾秒鐘後，她不得不向觀眾道歉，承認自己有點不對勁，然後迅速將畫面交給氣象主播安妮布朗（Annie Brown）。

朱莉清之後沒有再回到節目，因為她的同事迅速撥打了911，將她送入院。她事後表示，「我在節目開始前的感覺十分良好，所以我發現自己沒辦法唸稿時，我就知道我有大麻煩了。」朱莉清在醫院接受了一系列檢查後，被醫師確診為輕微中風，「目前還有很多問題，但還好我應該沒事」。

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