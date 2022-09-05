台男淪豬仔「遭中國男酷刑虐待」　柬埔寨公布最新照片

▲台灣男子TSAI CHIH PING（左）與馬來西亞男子LIM KEE GUAN已搭機回國。（圖／翻攝自柬中時報）

記者詹雅婷／綜合報導

柬埔寨政府4日通報，當局2日突襲西哈努克市一間賭場後，救出遭到非法拘禁與虐待的台灣男子TSAI CHIH PING與3名馬來西亞籍男子。經調查，台灣男子遭到中國籍24歲男子酷刑虐待。

柬中時報5日報導，西哈努克省憲兵2日下午2時30分左右突襲檢查一間賭場的第8號樓與第13號樓，救出4名年齡介於19歲至33歲的受害男子，一人來自台灣，其餘3人為馬來西亞籍，同時逮捕35歲中國籍主管郭某。

經憲兵調查盤問，發現另一名中國籍24歲職員王某（英文WONG ZHI YUAN）也涉案，且王某酷刑虐待台灣男子TSAI CHIH PING，現場找到作案用鐵棍。目前王某已因蓄意施暴罪遭起訴，而作為主管的郭某則因未涉案獲釋。

柬埔寨憲兵稱，獲救的台灣男子與其中一名馬來西亞男子LIM KEE GUAN因持有護照與有效簽證，已搭機回國。另外兩名馬來西亞男子雖持有護照，但簽證逾期遭驅逐出境。

▼中國籍24歲男子WONG ZHI YUAN為賭場第13號樓職員。（圖／翻攝自柬中時報）

►24歲台女獲救！想賺15萬月薪赴柬淪豬仔 每天工作15hrs受困多月