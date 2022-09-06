19歲少女「拒絕求愛」慘被槍殺　噁男錄影片挑釁警：來抓我啊

▲阿曼尼拒絕比自己大10歲男子的求愛後，被對方在家門口槍殺。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

埃及最近爆發一起恐怖的女性暴力犯罪案，19歲少女阿曼尼（Amani Abdul-Karim al-Gazzar）拒絕一名年長男子的求愛後，被對方在家門口槍殺。嫌犯阿末（Ahmed Abou Ameirah）犯案後，錄了一段影片挑釁警方，之後開槍輕生。

據《紐約郵報》報導，19歲的阿曼尼是一名體育學院的學生。9月3日，29歲的阿末來到她家，要求阿曼尼的家人將女兒嫁給他。在阿曼尼和家人都表示拒絕後，阿末一怒之下就在家門口對著阿曼尼的背部開槍，導致阿瑪尼當場慘死。

阿末犯案後，囂張地在網上分享了一段影片，不僅承認殺害阿曼尼、挑釁警察追捕他，還在影片中說了一段語意不明的話，「我是阿末，你們都在找我，因為我就是殺害阿曼尼的罪犯。我曾經為她呼吸，也為她而活，我會為妳報仇的」。

埃及內政部指出，嫌犯在犯案後逃離了位於首都開羅以北約70英里的塔克·坦比沙村（Tukh Tanbisha），並在奎維納市（Quwaysna）輕生，他的屍體在當地一條道路上被發現，「我們目前已採取法律措施，並對此案展開調查」。

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