蘇伊士運河又爆擱淺！新加坡油輪方向舵失靈　受困5小時拖船急出動

▲新加坡籍油輪「親和號」(Affinity V)8月31日晚間短暫擱淺於埃及蘇伊士運河,下同。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/編譯

長賜輪2021年在蘇伊士運河「卡關」6天,衝擊全球供應鏈。事隔一年多,蘇伊士運河管理局(SCA)再次證實,當地8月31日晚間又有一艘油輪因方向舵出現技術故障,短暫擱淺於埃及蘇伊士運河,所幸在拖船的協助下,擱淺的油輪已重新浮起,才沒有讓這條商貿和交通要道再次被阻斷。

據路透社報導,2名航運消息人士透露,在蘇伊士運河擱淺的是新加坡籍油輪「親和號」(Affinity V)。船舶監測服務公司TankerTrackers顯示,屬於阿芙拉型(Aframax)油輪的「親和號」,似乎在航入蘇伊士運河時失控,導致船隻「暫時堵住了船運交通,但在拖船的幫助下,已開始緩慢朝南移動」。

SCA消息人士指出,「親和號」大約在31日晚間7時15分左右,因方向舵失靈,短暫地擱淺在了運河只能單線通行的航道上,導致運河的南段堵塞;所幸在拖船的協助下,「親和號」在擱淺5小時後終於再次浮起,而當地的交通也在午夜過後恢復正常。

3/ VIDEO UPDATE: #AFFINITYV is freed!



She got grounded, freed, maybe-grounded again, and now very gingerly under tow southbound in the #SuezCanal.



Cause unclear. But I've narrated an animation of the initial incident. pic.twitter.com/tM9Mc2FZzB