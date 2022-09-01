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蘇伊士運河又爆擱淺！新加坡油輪方向舵失靈　受困5小時拖船急出動

▲▼新加坡籍油輪「親和號」（Affinity V）8月31日晚間短暫擱淺於埃及蘇伊士運河。（圖／翻攝自推特）

▲新加坡籍油輪「親和號」（Affinity V）8月31日晚間短暫擱淺於埃及蘇伊士運河，下同。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

長賜輪2021年在蘇伊士運河「卡關」6天，衝擊全球供應鏈。事隔一年多，蘇伊士運河管理局（SCA）再次證實，當地8月31日晚間又有一艘油輪因方向舵出現技術故障，短暫擱淺於埃及蘇伊士運河，所幸在拖船的協助下，擱淺的油輪已重新浮起，才沒有讓這條商貿和交通要道再次被阻斷。

▲▼新加坡籍油輪「親和號」（Affinity V）8月31日晚間短暫擱淺於埃及蘇伊士運河。（圖／翻攝自推特）

據路透社報導，2名航運消息人士透露，在蘇伊士運河擱淺的是新加坡籍油輪「親和號」（Affinity V）。船舶監測服務公司TankerTrackers顯示，屬於阿芙拉型（Aframax）油輪的「親和號」，似乎在航入蘇伊士運河時失控，導致船隻「暫時堵住了船運交通，但在拖船的幫助下，已開始緩慢朝南移動」。

SCA消息人士指出，「親和號」大約在31日晚間7時15分左右，因方向舵失靈，短暫地擱淺在了運河只能單線通行的航道上，導致運河的南段堵塞；所幸在拖船的協助下，「親和號」在擱淺5小時後終於再次浮起，而當地的交通也在午夜過後恢復正常。

報導稱，自長賜輪去年3月在蘇伊士運河同一條單行道上擱淺了6天，擾亂了全球貿易後，SCA就宣布加速擴建運河的計劃，包括擴建第2條航道，讓船隻可以在運河的部分航道上雙向通行，並深化現有的一條航道。有消息指出，相關擴建計劃將於2023年完成。

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