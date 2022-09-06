快訊／二審宣判！狠挖超商女店員眼　屏東惡男仍判5年

▲潘姓女子遭挖眼，險些失明。（圖／莊全成提供）

記者陳韻如／屏東報導

屏東縣高樹鄉一名楊姓男子僅因被超商店員提醒戴口罩，竟暴怒動手毆打女店員，甚至徒手挖眼，造成女店員雙眼險些失明。事件曝光後引發社會關注，而一審法官依重傷害4年、傷害罪1年2個月，2罪判處楊男應執行5年有期徒刑。全案上訴二審，高雄高分院6日審結，上訴駁回，維持一審原判。

▲挖眼男移送上車，瞪人、對鏡頭比中指。（圖／民眾提供）

回顧案情，楊男2021年9月26日上午到超商消費，被29歲潘姓女店員提醒「將口罩戴好」，沒想到他卻突然抓狂痛毆潘女，還徒手挖眼，造成潘女鼻樑斷裂，一眼視網膜剝落，雙眼冒出鮮血，傷勢嚴重。警方獲報到場，緊急壓制楊男，並將幾乎昏厥的潘女送醫救治。

經查，楊男有精神疾病，經常被家人送醫治療，在醫院會按時吃藥，但出院後就沒再服藥，因此病情就發作，2021年6月底時還曾拿菜刀攻擊老婦，害老婦腹部、頸部都受有刀傷，而楊男也被強制送醫治療，8月中才出院，沒想到事隔一個半月，又發生挖眼事件，也引起當地村民恐慌，連母親也曾無奈表示兒子精神狀況很不穩定，「養到這樣的兒子，我也很沒有辦法」，而檢方也將楊男依殺人未遂、重傷等罪起訴。

一審結果於今年6月間出爐，楊男被法官依重傷害4年、傷害罪1年2個月，2罪合併判處5年有期徒刑。全案上訴二審，法院今日審結，上訴駁回，維持一審原判。