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台南吊車勾高壓電線奪3命！瞬間引電起火...台電曝兩大關鍵

▲▼台南吊車勾到高壓電　3人被燒成焦屍。（圖／林悅翻攝）

▲台南吊車勾到高壓電，3人被燒成焦屍。（圖／林悅翻攝

記者賴文萱／高雄報導

台南市七股區六孔碼頭往南500公尺處今（6日）發生死亡工安事故，現場一輛吊車作業時不慎誤觸高壓電，導致車內3名工人當場被電死，隨後吊車起火，3人均燒成焦屍。台電指出，該處高壓電對地電壓為6600伏特，疑似因吊車伸縮臂碰觸到線路瞬間引電，呼籲若要進行吊車作業，可提前跟台電申請加裝防護線管，以策安全。

▲▼台南吊車勾到高壓電　3人被燒成焦屍。（圖／林悅翻攝）

▲▼台南吊車勾到高壓電「6600伏特竄身」，3工人慘淪焦屍。（圖／林悅翻攝）

▲▼台南吊車勾到高壓電　3人被燒成焦屍。（圖／林悅翻攝）

警方調查，3名死者均為男性，分別為26歲的黃姓男子、33歲的黃男、以及48歲的吳男，他們與吊車並非台電承攬商，而是當地民眾僱用吊車前來作業，準備吊起蛤蜊收成。但過程中吊臂勾到對地6600伏特的高壓電，導致3名工人當場被電死，吊車也瞬間起火燃燒。

事實上，該處為一般郊區常見的架空線路高壓電線桿，對地電壓6600伏特，若在市區的話則會挖管路改為地下電纜。台電指出，這起意外疑因吊車伸縮臂先碰觸到台電電線，導致線路瞬間引電，造成人員傷亡，而他們進行作業時，並沒有提早向台電申請安裝防護線管，通常也不會做接地防護

台電表示，若民眾有吊掛需求，現場也有接近台電線路時，可以提早1-2天先向台電申請加裝防護線管，這樣吊掛時，才不會有碰到高壓電的危險。

▲▼台南吊車勾到高壓電　3人被燒成焦屍。（圖／林悅翻攝）

▲台南吊車勾到高壓電，3人被燒成焦屍。（圖／林悅翻攝）

在場目擊意外的黃爸爸表示，在作業時吊車不慎碰觸到上方高壓電，他發現後立即跳開，轉身一看，見到小兒子觸電後也本能想跳車逃生，但為時已晚，高壓電流猛地竄身，大、小兒子及吳姓同事3人就在他眼前倒下，隨後吊車起火燃燒，3人無一生還。

這起事故經轉供後現場電源已隔離，台電已派員前往，配合勞檢機關調查，並待相關主管機關同意復電後再行搶修。至於詳細事故原因、經過，仍有待進一步調查釐清。

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