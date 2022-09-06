搶到好市多烤雞腿「整台推車被劫」　她傻眼：祝你吃得津津有味

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友在臉書PO文抱怨，5日晚上8點多前往好市多買8隻裝的烤雞腿，幸運搶到一包，最後一包也馬上被其他客人買走，沒想到就在繼續購物的過程中，她的推車竟然整台消失，好不容易搶到的烤雞腿也沒了，「希望你吃上我最後一包雞腿，你一定要好好吃，要吃出感情，給他吃得津津有味，不要浪費，祝福你。」

▲好市多烤雞腿是相當受歡迎的商品之一。（圖／ETtoday資料照）

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」的文章中提到，為了買8隻裝的烤雞腿，她5日晚上8點特地前往好市多北屯店，當時架上剛好只剩兩包烤雞腿，她馬上拿走一包，最後一包也立刻被其他客人拿走，接著她推著推車繼續逛，買了小黃瓜、杏鮑菇、牛番茄、4瓶果汁、1箱燕麥，逛到冷凍區的時候，因為人很多，於是先把推車放在旁邊走道，自己先去逛，再回來時，推車竟然整台不見了。

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原PO說，她是專程去買烤雞腿的，推車不見了，連帶好不容易搶到的烤雞腿也整包消失，讓她又氣又好笑，「這種奇葩事竟然發生在我身上，我相信你一定是看到我的雞腿才劫我的車。希望你吃上我最後一包雞腿，你一定要好好吃，要吃出感情，給他吃得津津有味，不要浪費，祝福你。」

文章公開之後掀起網友留言熱議，不少人都有類似的經驗，「別說推車上有東西了，我上一次剛進新莊店，走到服飾區看一下衣服，拿起一件跟老公說話，一轉頭，我的推車不見了，空的耶！早知道就把小孩放在上面了」、「我上次也被拿走棉被，超扯」、「我們上次去也是被劫走有雞腿的購物車，不過是冷凍的雞腿肉就是了」、「有一次我自己去，掏錢結帳後，發現整車不見了，我滿臉疑惑地在櫃檯周遭找了一下，剛剛幫我搬貨到推車跟結帳的人員都疑惑地問我怎麼了，真的很傻眼，還好後來有個爸爸推回來，說這不是他的東西」。

也有網友提醒，可能是推車擋到路，被別人或是工作人員推走了，「晚上8點半過後，推車只要沒人顧，很有可能是被工作人員推走，我自己遇過一次。」對此，原PO回應，她沒有把推車亂丟，因為當時人很多，主要道路不好推，就先在外圍找邊角停放，後來推車不見了，她曾詢問是否被工作人員推走，但賣場人員回答沒有。