16人從KK園區返台　3男遭通緝疑人蛇共犯直接上銬

記者張君豪／台北報導

柬緬詐騙園區在國際合作共同施壓當地政府下，部分詐騙集團開始瓦解，釋放遭拐賣被害人同時也宣布解散電詐集團。警政署與駐泰代表處與泰國警方合作情報分析，27日掌握有16名國人自KK園區入境泰國經曼谷返國，均由駐泰代表處與泰國移民局協助返台。

▲27日晚間又有16名國人從緬甸KK園區獲釋、但其中有3人疑為人蛇集團幹部。（圖說以下同／記者張君豪翻攝）

刑事局國際刑警科指出，返台16名國人中，其中只有3名有向警政署報案紀錄，但卻有3人遭到法院通緝，獲報疑為人蛇集團共犯幹部。

刑事局國際刑警科會同航警刑大，27日晚間派出十數名偵查人員前往桃園機場，對返台16名國人進行人口販運鑑別、及涉及電信詐欺偵查。

其中1名柯姓通緝犯（經查有桃園地院偽造文書、偽造貨幣通緝），警方懷疑他涉嫌在KK園區某詐騙集團擔任幹部管理機手，從事假愛情詐騙，利用交友軟體找華人聊天，引導被害人下載手機軟體MT5後再轉往假投資網站進行詐騙。

刑事局指出：跨境電信詐騙結合人口販運偵查，在救援被害人的同時，也要揪出隱身在被害人群內的嫌犯嚴厲究責。警方呼籲國人提高警覺，多加關心身旁親友，即時勸阻可能被騙出國、可能成為人口販運被害的國人。

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