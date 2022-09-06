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柯建銘：盼立法院23日開議　新會期聚焦4大預算案

▲▼民進黨立法院黨團召開「私設刑堂假考察 國民黨濫權施壓」記者會 柯建銘親自主持。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院新會期展開，民進黨立法院黨團柯建銘5日受訪表示，他認為開議日期訂為9月23日較恰當，但還需朝野協商；本會期將處理112年度中央政府總預算案等4大預算，此外，在重大法案方面，還有《警械使用條例》、《外役監條例》、《精神衛生法》、性暴力防制4法等修法草案及「氣候變遷因應法」。

柯建銘昨天晚間受訪表示，開議後的工作重點分為幾個面向：首先是總質詢大約到10月底結束，另還有4大預算，包括112年年度總預算案、前瞻第四期特別預算案、去年的決算報告，以及之前國民黨撤簽的今年度國營事業預算案。

至於重大法案部分，柯建銘說明，上會期已送出委員會的性暴力防制4法，包括：《兒少性剝削防制條例》、《性侵害犯罪防治》、《刑法》，以及《犯罪被害人保護法》；另外還有《精神衛生法》、「氣候變遷因應法」草案、《菸害防制法》等重大法案，另《菸害防制法》有《菸酒稅法》、《海關進口稅則》兩配套；另還有再生醫療3法，待院版草案送入立院就會處理。

柯建銘並指，內政委員會還有《消防法》、《消防設備人員法》兩個重大法案，另有《原住民保留地管理條例》、《平均地權條例》、《警械使用條例》、《外役監條例》，以及《刑法》及《陸海空軍刑法》等有關「毒駕」的部分。他也說，新進公務員退休新制將在明年7月1日上路，這部分有5個待處理草案，有時間壓力必須趕在這會期完成。

柯建銘表示，本會期是預算會期，11月26日又適逢地方選舉，還要處理這些重大法案，將會耐心與各黨團好好溝通。

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