締造新局！約翰走路XR21攜手星宇航空推「星宇箱」　網大讚「神級聯名」

▲JOHNNIE WALKER與星宇航空攜手推出禮獻造局組合「XR Travel Beyond Edition星宇限量組」，向當代造局者們獻上最高敬意！（圖／JOHNNIE WALKER提供，下同）

消費中心／綜合報導

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等待是值得的！被網友們大讚的蘇格蘭威士忌領導品牌JOHNNIE WALKER XR21首次與星宇航空合作，攜手推出「XR Travel Beyond Edition星宇限量組」，與星宇航空秉持著在造局的旅程中突破創新，兩大產業巨擘並肩同行、攜手獻禮，向正在造局的當代造局者們獻上最高敬意！消息一公佈就引發高度關注，兼具超狂巧思的酒款與航空品牌聯名合作，瞬間在鐵粉間口耳相傳，更令人期待的是還有機會參加「XR跨境空中品酩會」，且一人中獎可得兩人同行的機會。

為創建更美好的未來，「造局者」不斷提出突破性的想法，運用果敢又獨特的思維引領世界、邁向新階段。蘇格蘭威士忌領導品牌JOHNNIE WALKER正是「造局者」風範的最佳詮釋，XR21背後有著亞歷山大二世爵士成功的創業故事造就了領導者的先驅，此外，他大無畏的精神也代表著約翰走路KEEP WALKING的品牌價值，造局者在混沌中，看見光芒；在風險中，洞悉機會；有膽有識，敢破敢立在不穩定與逆勢中，他們不害怕挑戰，尋找創新突破的方法去達成成功成就。

▲XR21以淬鍊21年的珍稀酒液，透過頂級酒款專屬的三段調和工法，創造出沈穩雅致的絲滑珍釀，深受商務人士、菁英人士喜愛。

兩世紀後，星宇航空誕生於2018年，大膽顛覆世人對航空業的想像，創辦人張國煒說「飛行的夢想，不僅止於大氣層」，不斷創新、改良結合精品設計美學，品牌核心「BEYOND LIMITS」追求無限可能，在訴說的就是一種造局者精神。星宇航空以專業的團隊、不懼挑戰的精神，顛覆許多過往航空業者的傳統作法，成為新世代航空產業中的「造局者」

2022年，JOHNNIE WALKER與星宇航空強強聯手，推出「XR21 Travel Beyond Edition星宇限量組」，向果敢的造局者們致上最深的敬意。XR21酒款靈感來自其配方手寫筆記，以窖藏21年以上的珍稀威士忌調配而成，表現沈穩、平衡且優雅，入口感受溫暖的煙燻味包覆著蜂蜜甜味與香料味，還帶有柑橘、熱帶成熟水果的焦糖香，推出後以獨特的外型與醇珍滑順口感層次締造XR21獨樹一格的珍稀雋永，深受商務人士、菁英人士喜愛。

▲每個角度都霸氣十足的「XR21 Travel Beyond Edition星宇限量組」也能當作多功能收納箱。

XR21厚實沈穩的瓶身配上突破框架有質感的星宇箱，更顯時尚尊貴，鉑光金髮絲紋金屬材質，搭配3D立體工藝壓紋，打造獨一無二的航空集裝箱造型，裝載造局之旅的難忘片刻，而以XR21經典的琥珀色酒液為靈感，設計的琥珀棕飄帶，其飄揚的意象更象徵著造局者不容忽視的傳奇風範。此外，箱身編號「182020」玩轉雙品牌誕生年份，以Johnnie Walker首度問世的年份「1820」，及星宇航空正式啟航的「2020」年，作為代表造局者的專屬編碼。

每個角度都霸氣十足的「XR21 Travel Beyond Edition星宇限量組」也能當作多功能收納箱，霧黑色銘版上雷射雕刻XR的銀色襯線，將百年經典符號重新詮釋、雋永永存，做為送禮不僅送得有面子，收禮者也能感受到內蘊雄圖，更是適合私人珍藏，星宇航空及XR21兩大品牌的鐵粉爭相收藏的代表作！

▲約翰走路XR21星宇限量組不僅適合珍藏與中秋送禮，更有機會登錄參加「XR跨境空中品酩會」抽獎。

登陸無垠境界，在空中大膽造局！XR21 X STARLUX獨獻聯名星宇限量組故事性十足，別緻顯眼的星宇箱當做中秋禮，更顯示出對商務夥伴的重視，更適合獻給在混沌中、風險中洞悉機會，有膽有識、敢破敢立的造局者們珍稀收藏。

即日起至9/30購買約翰走路XR21星宇限量組，即可憑星宇箱內附之刮刮卡，刮取其專屬序號到「帝亞吉歐LINE官方帳號」登錄參加抽獎，即有機會帶一位親友一起參加「XR跨境空中品酩會」，以及在機上品銘體驗XR21威士忌的風味圓潤和諧。

►約翰走路XR21星宇限量組活動頁：https://reurl.cc/ERo9Ra

►Diageo LINE：http://bit.ly/2EwYu2V

►Johnnie Walker IG：https://bit.ly/3exoNsv

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