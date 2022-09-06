　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

締造新局！約翰走路XR21攜手星宇航空推「星宇箱」　網大讚「神級聯名」

▲▼約翰走路,星宇箱,空中品酩。（圖／約翰走路提供）

▲JOHNNIE WALKER與星宇航空攜手推出禮獻造局組合「XR Travel Beyond Edition星宇限量組」，向當代造局者們獻上最高敬意！（圖／JOHNNIE WALKER提供，下同）

消費中心／綜合報導

#AD

等待是值得的！被網友們大讚的蘇格蘭威士忌領導品牌JOHNNIE WALKER XR21首次與星宇航空合作，攜手推出「XR Travel Beyond Edition星宇限量組」，與星宇航空秉持著在造局的旅程中突破創新，兩大產業巨擘並肩同行、攜手獻禮，向正在造局的當代造局者們獻上最高敬意！消息一公佈就引發高度關注，兼具超狂巧思的酒款與航空品牌聯名合作，瞬間在鐵粉間口耳相傳，更令人期待的是還有機會參加「XR跨境空中品酩會」，且一人中獎可得兩人同行的機會。

為創建更美好的未來，「造局者」不斷提出突破性的想法，運用果敢又獨特的思維引領世界、邁向新階段。蘇格蘭威士忌領導品牌JOHNNIE WALKER正是「造局者」風範的最佳詮釋，XR21背後有著亞歷山大二世爵士成功的創業故事造就了領導者的先驅，此外，他大無畏的精神也代表著約翰走路KEEP WALKING的品牌價值，造局者在混沌中，看見光芒；在風險中，洞悉機會；有膽有識，敢破敢立在不穩定與逆勢中，他們不害怕挑戰，尋找創新突破的方法去達成成功成就。

▲▼ jW 。（圖／品牌）

▲XR21以淬鍊21年的珍稀酒液，透過頂級酒款專屬的三段調和工法，創造出沈穩雅致的絲滑珍釀，深受商務人士、菁英人士喜愛。

兩世紀後，星宇航空誕生於2018年，大膽顛覆世人對航空業的想像，創辦人張國煒說「飛行的夢想，不僅止於大氣層」，不斷創新、改良結合精品設計美學，品牌核心「BEYOND LIMITS」追求無限可能，在訴說的就是一種造局者精神。星宇航空以專業的團隊、不懼挑戰的精神，顛覆許多過往航空業者的傳統作法，成為新世代航空產業中的「造局者」

2022年，JOHNNIE WALKER與星宇航空強強聯手，推出「XR21 Travel Beyond Edition星宇限量組」，向果敢的造局者們致上最深的敬意。XR21酒款靈感來自其配方手寫筆記，以窖藏21年以上的珍稀威士忌調配而成，表現沈穩、平衡且優雅，入口感受溫暖的煙燻味包覆著蜂蜜甜味與香料味，還帶有柑橘、熱帶成熟水果的焦糖香，推出後以獨特的外型與醇珍滑順口感層次締造XR21獨樹一格的珍稀雋永，深受商務人士、菁英人士喜愛。

▲▼ jW 。（圖／品牌）

▲每個角度都霸氣十足的「XR21 Travel Beyond Edition星宇限量組」也能當作多功能收納箱。

XR21厚實沈穩的瓶身配上突破框架有質感的星宇箱，更顯時尚尊貴，鉑光金髮絲紋金屬材質，搭配3D立體工藝壓紋，打造獨一無二的航空集裝箱造型，裝載造局之旅的難忘片刻，而以XR21經典的琥珀色酒液為靈感，設計的琥珀棕飄帶，其飄揚的意象更象徵著造局者不容忽視的傳奇風範。此外，箱身編號「182020」玩轉雙品牌誕生年份，以Johnnie Walker首度問世的年份「1820」，及星宇航空正式啟航的「2020」年，作為代表造局者的專屬編碼。

每個角度都霸氣十足的「XR21 Travel Beyond Edition星宇限量組」也能當作多功能收納箱，霧黑色銘版上雷射雕刻XR的銀色襯線，將百年經典符號重新詮釋、雋永永存，做為送禮不僅送得有面子，收禮者也能感受到內蘊雄圖，更是適合私人珍藏，星宇航空及XR21兩大品牌的鐵粉爭相收藏的代表作！

▲▼ jW 。（圖／品牌）

▲約翰走路XR21星宇限量組不僅適合珍藏與中秋送禮，更有機會登錄參加「XR跨境空中品酩會」抽獎。

登陸無垠境界，在空中大膽造局！XR21 X STARLUX獨獻聯名星宇限量組故事性十足，別緻顯眼的星宇箱當做中秋禮，更顯示出對商務夥伴的重視，更適合獻給在混沌中、風險中洞悉機會，有膽有識、敢破敢立的造局者們珍稀收藏。

即日起至9/30購買約翰走路XR21星宇限量組，即可憑星宇箱內附之刮刮卡，刮取其專屬序號到「帝亞吉歐LINE官方帳號」登錄參加抽獎，即有機會帶一位親友一起參加「XR跨境空中品酩會」，以及在機上品銘體驗XR21威士忌的風味圓潤和諧。

►約翰走路XR21星宇限量組活動頁：https://reurl.cc/ERo9Ra
►Diageo LINE：http://bit.ly/2EwYu2V
►Johnnie Walker IG：https://bit.ly/3exoNsv

[禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒]
[本文內容涉及酒類產品促銷訊息，請勿轉發分享給未達法定購買年齡者]

ET快訊
快訊／海鮮風波後　楊丞琳首現身！
快訊／路邊強壓女性侵　北市「尾隨之狼」收押
快訊／大樂透1億「一注獨得」　獎落這縣市！
大哥肢解親弟「手腳頭顱丟垃圾車」　遺體恐已被焚化爐燒毀
和祖雄交往被狂罵！佳娜中指嗆爆酸民
大哥分屍「買2把菜刀」畫面曝　存款3000萬仍為錢肢解親弟
多久射算早洩？泌尿醫揭「最短勃起時間」　GG符合3點慘了
批楊丞琳被罵斷章取義！　網紅揭她昔日家境反擊了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

新年送禮好煩惱！？　搭北捷給你澎湃賀禮好靈感

締造新局！約翰走路XR21攜手星宇航空推「星宇箱」　網大讚「神級聯名」

超商獨家！「12星座限量馬克杯」來了　加碼喝精品咖啡買1送1

超夯「肉乾」送禮「一定中」！ 線上下單加碼送優惠　一鍵直送到家

電商99購物節回饋加碼快記下　1折夯品必購清單提前曝光

中秋宅家烤！盤點網購熱賣電烤盤　網美打卡必備美型款搜尋量暴增

台語女歌手曾減肥不當被醫師嚴重警告！靠友人推薦「吃油」竟無痛減重30kg

要衝！超商限時5天「美式、拿鐵買2送2」　加碼吃19元霜淇淋

《吃在天母》原來天母靠海嗎？有無外送攜手「厚舖涮涮鍋 plus+」給你極致味覺饗宴

限時2週！超商「咖啡優惠」快收下　大杯美式只要22元、拿鐵29元

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

手機放鐘聲誤導老師下課　網笑調皮學生：要延畢了

林襄17歲差很大舊照起底！　被說是假的「脫衣給驗貨」

遭「景山」槽車追撞！　司機病危裝葉克膜搶命

高雄男酒駕被攔怒嗆警　「X你X、警察就賊仔！」

正妹實況主直播遇詭異女　狂咳＋跟蹤吼：心裡有鬼

小S二女兒拍Vlog「2姊妹亂入」　許老三送飛吻...Lily：這可以PO嗎

楊丞琳「我是廣東人」掀熱議！　生日意外成禁忌

學生紅燈倒數「操控車流」　網笑：讀書壓力大太吼？

女倒頭栽進舊衣回收箱　尬笑曝：我想撿手機啦

締造新局！約翰走路XR21攜手星宇航空推「星宇箱」　網大讚「神級聯名」

超商獨家！「12星座限量馬克杯」來了　加碼喝精品咖啡買1送1

超夯「肉乾」送禮「一定中」！ 線上下單加碼送優惠　一鍵直送到家

電商99購物節回饋加碼快記下　1折夯品必購清單提前曝光

中秋宅家烤！盤點網購熱賣電烤盤　網美打卡必備美型款搜尋量暴增

台語女歌手曾減肥不當被醫師嚴重警告！靠友人推薦「吃油」竟無痛減重30kg

要衝！超商限時5天「美式、拿鐵買2送2」　加碼吃19元霜淇淋

《吃在天母》原來天母靠海嗎？有無外送攜手「厚舖涮涮鍋 plus+」給你極致味覺饗宴

限時2週！超商「咖啡優惠」快收下　大杯美式只要22元、拿鐵29元

兩大平台週年慶買電子書最低11元起　金石堂台南一店結束營業出清特賣

台男「持刀攻擊」泰國加油站　無辜情侶座車遭恐怖入侵

楊丞琳海鮮風波後現身！　「0表情」回應粉絲…陸網留言打氣

假問路強押夜歸女性侵　北市「尾隨之狼」遭收押

振宇五金首度插旗台北市　承租台灣中油土地明年正式開幕

iPhone無法用悠遊付2年了！悠遊卡公司10月公布新產品　有望解套

范國宸關鍵清壘打　郭俊麟3連勝比下胡智為

楊丞琳「海鮮論」為何引軒然大波？　他曝關鍵：對統戰的和平反擊

快訊／大樂透1億一注獨得「獎落新北市」　中秋加碼送出16組100萬

永和男肢解親弟「頭顱丟進垃圾車」！　遺體恐已被焚化爐燒毀

顏益財認為美西線運價跌破3千美元市場將加速轉好　陽明、長榮值得長期投資

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

消費熱門新聞

超商大杯美式22元、大杯拿鐵29元爽喝

超商「美式、拿鐵買6送6」明天開搶

台語女歌手靠吃油竟無痛減重30kg

筆記！超商限時5天咖啡買2送2

9大速食店「9月最新優惠」懶人包

「我要穿比基尼！」 郭婷筠靠吃一物從2XL到M甩肉成功！

生活細菌多女孩5大NG生活習慣

搶翻！失傳起家之酒再現掀搶購潮

中秋烤肉「醬」做清爽又簡單！

超商獨家「12星座限量馬克杯」來了

超商「特大杯美式買1送1」連喝3天

中秋當送禮高手找GODIVA　獻上非凡品味

中秋宅家烤　盤點網購熱賣電烤盤

肯德基「買1送1」優惠碼一次收

更多熱門

相關新聞

揪朋友聖誕跨年就靠「雪莉炸彈」輕鬆打造超chill行程

揪朋友聖誕跨年就靠「雪莉炸彈」輕鬆打造超chill行程

又到了聖誕節緊接跨年的派對黃金週，想要揪朋友來場超嗨、超盡興的聚會行程，到底該怎麼規劃？如果一瞬間你的腦海浮現了Bar？如果每次最好玩的聚會都發生在Bar？如果你和朋友的目標就是非Bar不可？先請留步！因為你們就是名副其實的Bar HUNTER！

星宇航空攜手日本超強甜點　雙色「星宇箱」週四開搶

星宇航空攜手日本超強甜點　雙色「星宇箱」週四開搶

全新改版「星宇箱2.0」外觀出爐

全新改版「星宇箱2.0」外觀出爐

限量「星宇箱」2.0改版造型曝光

限量「星宇箱」2.0改版造型曝光

星宇航空x but.推限定中秋禮盒

星宇航空x but.推限定中秋禮盒

關鍵字：

約翰走路星宇箱空中品酩

讀者迴響

熱門新聞

南一中學生坐滿博愛座　阿伯打到學校投訴

孝子睡夢中被砍死分屍　哥拉行李箱離家畫面曝

楊丞琳「在台吃海鮮奢侈」　網集體幫她恢復記憶

江宏傑悲痛發聲！福原愛「耍賴不送回台灣」現況曝光

醫生「娶學歷低老婆」　孩都高顏值！20年後崩潰了

北一女妹搭保時捷911上學　一開車門擊落騎士

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

吊車勾到高壓電！爸目睹2子、同事觸電慘死

連千毅變身假貨天王！買NFT換名錶　警：全是假的

連千毅遭逮「警方直衝蘆洲住處」

楊丞琳「在台吃海鮮是奢侈」被罵爆！她拋1照片怒嗆

快訊／台南吊車勾到高壓電　3人燒成焦屍

林襄胸部是真是假？她揉過G罩杯「3點輕鬆分辨」

5縣市大雨！今明全台變天可能又有颱風

搜捕連千毅過程曝　藏神秘手機拒解鎖

更多

最夯影音

更多
「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星
手機放鐘聲誤導老師下課　網笑調皮學生：要延畢了

手機放鐘聲誤導老師下課　網笑調皮學生：要延畢了

林襄17歲差很大舊照起底！　被說是假的「脫衣給驗貨」

林襄17歲差很大舊照起底！　被說是假的「脫衣給驗貨」

遭「景山」槽車追撞！　司機病危裝葉克膜搶命

遭「景山」槽車追撞！　司機病危裝葉克膜搶命

高雄男酒駕被攔怒嗆警　「X你X、警察就賊仔！」

高雄男酒駕被攔怒嗆警　「X你X、警察就賊仔！」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面