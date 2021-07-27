最潮伴手禮！星宇航空聯手日本超強甜點　雙色「星宇箱」開搶時間曝光

▲星宇航空今年攜手日本知名甜點品牌，推出兩款星宇箱。（圖／星宇航空提供）

星宇航空於去年推出以航空運輸AKH集裝箱為設計靈感的中秋禮盒，今年則攜手日本知名甜點Press Butter Sand打造「星宇箱STARBOX PROJECT RE.」，共推出兩款式「冰川透」與「時空灰」以及一款「超凡雙生組合款」，本週四（7/29）中午12時將於星宇小舖準時開賣。

星宇航空於去年中秋節首度推出星宇箱禮盒，一開賣即秒殺。今（7/27）星宇航空再宣布與日本知名伴手禮Press Butter Sand聯手打造「星宇箱STARBOX PROJECT RE.」，以代表萬物回歸起點的#JX000000為紀念編碼，共創作「冰川透」及「時空灰」兩款設計，靈感則源自疫情後的反思與期待，箱體保留超凡雙生後的殘餘原色，以透明象徵澄淨無瑕的新希望，帶領地球人們放眼未來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲星宇航空今年再推星宇箱，共有冰川透（右）時空灰兩款設計。（圖／星宇航空提供）

▲時空灰款式星宇箱（圖／星宇航空提供）

今年星宇箱與日本甜點品牌Press Butter Sand焦糖奶油夾心餅合作，首度推出綜合口味組合（每款3入，共9入），囊括「經典焦糖奶油」、「福岡甘王草莓」及「哥倫比亞嚴選黑巧克力」三種口味，民眾不用飛到日本就能一次品嚐。

此外，呼應「星宇箱STARBOX PROJECT RE.」精神，隨箱附有限量打造「RESET n’GO 宣言掛帶」及「未來萬花筒」。宣言掛帶依外箱款式分別搭配「永恆銀」或「原點黑」，以霧光掛鉤承載2021年負壓；「未來萬花筒」透過光學折射出萬變視野，造就驚喜視覺呈現。

▲星宇箱與日本甜點品牌Press Butter Sand焦糖奶油夾心餅合作，首度推出綜合口味組合（圖／星宇航空提供）

除此之外，星宇航空也表示，購買雙生組合款還可獲得由Press Butter Sand操刀設計的雙品牌聯名「PBS805CSJX印花方巾」一條，全球限量1000條。

星宇航空表示，「星宇箱STARBOX PROJECT RE.」限量中秋禮盒僅限於星宇小舖網路平台販售，每盒售價新台幣2021元，雙生組合款（兩色各一，共兩盒）售價為新台幣4020元。7月29日準時於星宇小舖開賣。完整銷售內容可至星宇小舖查詢。

預購時間：7月29日12:00起-8月9日23:59 (數量有限，售完為止)

到貨日期：8月26日-9月8日 (每日限量出貨)

售價：冰川透、時空灰 兩款，NTD 2,021/盒

雙生組合款(二色各一，共二盒)NTD 4,020/組

運費：NTD 180/每筆訂單，僅提供台灣本島配送

▲若購買雙生組合款，即可獲得PBS805CSJX印花方巾。（圖／星宇航空提供）