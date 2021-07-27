　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最潮伴手禮！星宇航空聯手日本超強甜點　雙色「星宇箱」開搶時間曝光

▲星宇箱（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空今年攜手日本知名甜點品牌，推出兩款星宇箱。（圖／星宇航空提供）

星宇航空於去年推出以航空運輸AKH集裝箱為設計靈感的中秋禮盒，今年則攜手日本知名甜點Press Butter Sand打造「星宇箱STARBOX PROJECT RE.」，共推出兩款式「冰川透」與「時空灰」以及一款「超凡雙生組合款」，本週四（7/29）中午12時將於星宇小舖準時開賣。

星宇航空於去年中秋節首度推出星宇箱禮盒，一開賣即秒殺。今（7/27）星宇航空再宣布與日本知名伴手禮Press Butter Sand聯手打造「星宇箱STARBOX PROJECT RE.」，以代表萬物回歸起點的#JX000000為紀念編碼，共創作「冰川透」及「時空灰」兩款設計，靈感則源自疫情後的反思與期待，箱體保留超凡雙生後的殘餘原色，以透明象徵澄淨無瑕的新希望，帶領地球人們放眼未來。

▲星宇箱（圖／星宇航空提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲星宇航空今年再推星宇箱，共有冰川透（右）時空灰兩款設計。（圖／星宇航空提供）

▲星宇箱（圖／星宇航空提供）

▲時空灰款式星宇箱（圖／星宇航空提供）

今年星宇箱與日本甜點品牌Press Butter Sand焦糖奶油夾心餅合作，首度推出綜合口味組合（每款3入，共9入），囊括「經典焦糖奶油」、「福岡甘王草莓」及「哥倫比亞嚴選黑巧克力」三種口味，民眾不用飛到日本就能一次品嚐。

此外，呼應「星宇箱STARBOX PROJECT RE.」精神，隨箱附有限量打造「RESET n’GO 宣言掛帶」及「未來萬花筒」。宣言掛帶依外箱款式分別搭配「永恆銀」或「原點黑」，以霧光掛鉤承載2021年負壓；「未來萬花筒」透過光學折射出萬變視野，造就驚喜視覺呈現。

▲星宇箱（圖／星宇航空提供）

▲星宇箱與日本甜點品牌Press Butter Sand焦糖奶油夾心餅合作，首度推出綜合口味組合（圖／星宇航空提供）

除此之外，星宇航空也表示，購買雙生組合款還可獲得由Press Butter Sand操刀設計的雙品牌聯名「PBS805CSJX印花方巾」一條，全球限量1000條。

星宇航空表示，「星宇箱STARBOX PROJECT RE.」限量中秋禮盒僅限於星宇小舖網路平台販售，每盒售價新台幣2021元，雙生組合款（兩色各一，共兩盒）售價為新台幣4020元。7月29日準時於星宇小舖開賣。完整銷售內容可至星宇小舖查詢。

預購時間：7月29日12:00起-8月9日23:59 (數量有限，售完為止)
到貨日期：8月26日-9月8日 (每日限量出貨)
售價：冰川透、時空灰 兩款，NTD 2,021/盒
雙生組合款(二色各一，共二盒)NTD 4,020/組
運費：NTD 180/每筆訂單，僅提供台灣本島配送

▲星宇箱（圖／星宇航空提供）

▲若購買雙生組合款，即可獲得PBS805CSJX印花方巾。（圖／星宇航空提供）

ET快訊
快訊／國道1號3車連環撞！　千萬超跑麥拉倫毀了
不用等簡訊！高嘉瑜疫苗預約成功　爽曬截圖「終於輪到我」
鄭怡靜轉籍風波！黃偉哲「上任前的事」　鄭爸爸說話了
43歲男預約疫苗跳出「不符資格」急了！　網揭關鍵原因
王冠閎誓言下屆再拚！　「我要讓國外知道台灣選手也能進決賽」
蔡政府要送9個友邦疫苗！　外交部公文曝光
快訊／王齊麟、李洋擊敗「世界第一組合」　羽球男雙晉級8強
快訊／本周超過150萬劑疫苗抵台！　王定宇：AZ、莫德納都有
陳思羽擊敗美國對手！　桌球4比0強勢晉級16強
快訊／又有疫苗來了！台灣「自購58萬劑AZ」下午抵達
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日桌球摘金！伊藤美誠IG冒簡字惡評　台人急刷「台日友好」清板面

直擊／基隆仁愛市場降級首日！客人「內用爽嗑壽司」　業者曝心聲

月薪70K卻「領到2萬紓困」！他PO文帶風向…反被抓包：逃漏稅了吧

疫苗預約成功了！高嘉瑜爽曬截圖「終於輪到我~」

727降級首日　花蓮七星潭整排沙灘車來了！可衝浪+水肺潛水

727警戒降級首日！白沙屯拱天宮入場限50信眾　擲筊+抽籤在室外

直擊高雄首日開放健身房！戴口罩會呼吸困難　他笑喊：流汗就是爽

萬華拚重生｜三水街魚丸店營收剩3成　挺醫護專屬炸物餐盒成特色

不明感染原難追！中正大學建台灣病原資料庫　加快辨識病毒來源

斷中國桌球5金美夢！陸網怒喊1點「日本人的心機」　鄉民笑了

女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦

旗津落水失蹤6歲李小弟找到了！　父救子雙溺斃...海巡湧浪中抱回童

美國13歲女孩玩彈弓椅撞上海鷗　「被鳥打臉」下秒往外一丟超驚嚇

射箭男團奪銀「每場都當金牌戰」　教練曝光練習影片！畫面超爆笑

小S逼許老三「跟源禧哥哥說想你」　她撿到槍「我不想他」超無奈：不知道他是誰...

《當男人戀愛時》| 正式預告 | Netflix

出事了阿北！經典迷因還記得嗎？ 胖騎士車禍勾回憶「黃主任是你嗎」

貓媽叼喵寶寶進房「塞給小主人」 熱心牽線：你們一起玩❤萌翻網

楊勇緯高中上《大集合》帥樣被挖出！　5年前PK禾浩辰..13秒完成拿第二

林昀儒鄭怡靜桌球混雙奪下銅牌　4：0橫掃法國！台灣等21年再奪牌

日桌球摘金！伊藤美誠IG冒簡字惡評　台人急刷「台日友好」清板面

直擊／基隆仁愛市場降級首日！客人「內用爽嗑壽司」　業者曝心聲

月薪70K卻「領到2萬紓困」！他PO文帶風向…反被抓包：逃漏稅了吧

疫苗預約成功了！高嘉瑜爽曬截圖「終於輪到我~」

727降級首日　花蓮七星潭整排沙灘車來了！可衝浪+水肺潛水

727警戒降級首日！白沙屯拱天宮入場限50信眾　擲筊+抽籤在室外

直擊高雄首日開放健身房！戴口罩會呼吸困難　他笑喊：流汗就是爽

萬華拚重生｜三水街魚丸店營收剩3成　挺醫護專屬炸物餐盒成特色

不明感染原難追！中正大學建台灣病原資料庫　加快辨識病毒來源

斷中國桌球5金美夢！陸網怒喊1點「日本人的心機」　鄉民笑了

日桌球摘金！伊藤美誠IG冒簡字惡評　台人急刷「台日友好」清板面

疫苗險200元有找！國泰產險免出門、線上投保24小時快速生效

陳零九確診恐慌症沒好！　「五堅情」團員照三餐問候

開門驚見「貓頭蛇身」新物種！　網友笑翻重現「貓貓蛇迷因」

布萊德索、水行俠前進灰熊　鵜鶘換來巨塔瓦倫休納斯

「把自己當成最大的對手」　賴清德勉勵舉重好手郭婞淳、陳玟卉

快訊／千萬超跑麥拉倫毀了！疑變換車道不慎　國道3車連環撞

直擊／基隆仁愛市場降級首日！客人「內用爽嗑壽司」　業者曝心聲

狗狗長「拳頭大」腫瘤還滲血…主人殘忍丟路邊等死！暖警心疼拯救

奧地利數學博士碾壓職業選手　世界排名94業餘車手奪金

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

生活熱門新聞

不用等簡訊！第四輪疫苗上平台登錄就成功

前國手出賽斷韌帶　竟遭放生機場

中華奧會賽程「獨漏莊智淵」！網怒灌臉書譙翻

全台最年輕！26歲男接種AZ疫苗5天後過世

今起降二級！　吃喝玩樂10大QA一次看

降二級「2個15」保護自己　醫要蔡賴快做一件事

才剛降級！　醫一早直擊民眾「馬上鬆懈了」

客人下單只回「皮卡」　外送員1招讓他說人話

雲林運動公園上吊！21：00「紅布包樹枝」送肉粽

台南正妹師被羞辱！高中生課堂上嗆聲　學生狂笑錄抖音

水氣一天比一天多！全台有雨時間曝　高屏今防大雨

桌球混雙頒獎　台日貼緊緊「中國臭臉閃超遠」！

東奧選手首批返台　搭商務艙了

降二級首日！各縣市疫情調降中低等級

更多熱門

相關新聞

合作有譜？星宇航空飛機首次進長榮航太維修棚廠

合作有譜？星宇航空飛機首次進長榮航太維修棚廠

今(22日)航空界臉書傳出一個訊息，星宇航空的飛機因為降落後發現起落架有問題，首次進了長榮航太的維修棚廠。星宇公關長聶國維表示，基於安全考量，這是一般航空慣例與商業行為，該航機是在本月20日晚間進廠，經過三小時檢查沒有問題後駛離。

400萬營業額只剩10萬！退租恐賠千萬裝潢　串燒店老闆陷兩難

400萬營業額只剩10萬！退租恐賠千萬裝潢　串燒店老闆陷兩難

星宇航空A350完成塗裝　預計明年底開美國航線

星宇航空A350完成塗裝　預計明年底開美國航線

星宇航空悄悄增開馬尼拉航線　最潮JX STYLE制服款口罩伴旅客

星宇航空悄悄增開馬尼拉航線　最潮JX STYLE制服款口罩伴旅客

星宇即日起送搭機旅客制服款口罩

星宇即日起送搭機旅客制服款口罩

關鍵字：

星宇航空星宇箱Press Butter Sand伴手禮STARBOX PROJECT RE.

讀者迴響

熱門新聞

直擊《全明星》比利、凱莉車內激吻

不用等簡訊！第四輪疫苗上平台登錄就成功

前國手出賽斷韌帶　竟遭放生機場

中華奧會賽程「獨漏莊智淵」！網怒灌臉書譙翻

王子短跑教練「代表台灣闖東奧」

5、6月雲端發票傳錯！財部認了：都給獎

鄉民爆鄭怡靜慘被趕出台南！黃偉哲回應了

奧運「鐵人三項」游完東京灣全嘔吐！

全台最年輕！26歲男接種AZ疫苗5天後過世

曾訪問12歲戴資穎！王傳一回顧影片「整個驚呆」

今起降二級！　吃喝玩樂10大QA一次看

日本桌球奪金多強？他曬「中國超狂戰績」讚嘆

福原愛噤聲神隱　慘遭陸網出征：看到就煩

韓射箭選手邀中華隊自拍　網跪求正面照

降二級「2個15」保護自己　醫要蔡賴快做一件事

更多

最夯影音

更多
女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦

女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦
旗津落水失蹤6歲李小弟找到了！　父救子雙溺斃...海巡湧浪中抱回童

旗津落水失蹤6歲李小弟找到了！　父救子雙溺斃...海巡湧浪中抱回童

美國13歲女孩玩彈弓椅撞上海鷗　「被鳥打臉」下秒往外一丟超驚嚇

美國13歲女孩玩彈弓椅撞上海鷗　「被鳥打臉」下秒往外一丟超驚嚇

射箭男團奪銀「每場都當金牌戰」　教練曝光練習影片！畫面超爆笑

射箭男團奪銀「每場都當金牌戰」　教練曝光練習影片！畫面超爆笑

小S逼許老三「跟源禧哥哥說想你」　她撿到槍「我不想他」超無奈：不知道他是誰...

小S逼許老三「跟源禧哥哥說想你」　她撿到槍「我不想他」超無奈：不知道他是誰...

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面