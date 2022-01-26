新年送禮好煩惱！？　搭北捷給你澎湃賀禮好靈感

▲每到新年總在煩惱要準備什麼禮品，以及要為自己和家人添購哪些新衣和新物嗎？搭乘北捷時不妨多加注意，或許可以帶來一些採購靈感。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者蒲世芸／採訪報導

迎接新年到來少不了將賀禮準備好，搭北捷時或許能為採買帶來一些靈感。桂格天地合補送禮自用都適合，為家人朋友健康來守護。還有受到許多人喜愛的快車肉乾，多種口味，是不少民眾新春送禮首選。另外傳統好滋味奇華餅家，賀年禮盒現在滿額還能再享優惠；以及JOHNNIE WALKER XR23年，首創以台灣原生蘭花為靈感，再創傳奇珍釀，讓送禮也能送到心坎裡。

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▲桂格天地合補是不少人送禮與自用的心中首選。（圖／記者謝婷婷攝）

除了澎湃好禮，穿新衣準備新行頭讓自己開啟閃亮的一年。APM Monaco傳承30多年珠寶製作傳統和工藝，造就多款雋永時尚作品；還有New Balance打造時尚平衡，帶你踏出好運每一步；踏出門冷冷的天氣也不用擔心，ONEBOY衝鋒衣保暖、防風、防潑水，讓你溫暖度過寒冬。

▲APM Monaco傳承30多年珠寶工藝傳統。（圖／記者謝婷婷攝）

吃飽穿暖了，玩樂也別忘開啟外掛模式！《奥丁：神叛》全新北歐神話傳說，大型多人連線MMORPG，一起見證神之領域。追劇也是許多人假期重要行程，Netflix韓國科幻懸疑劇集《寧靜海》跟著孔劉一起前往廢棄的月球太空站，尋找神祕樣本。有搭捷運的民眾都會注意到，《聲林之王》互動式遊戲就現身在這裡，只要動動身體，就可以和螢幕進行互動，同時還有機會得到iPhone13，吸引許多聲林之王粉絲前來參與；即使假期也不要忘了發揮腦力，台灣樂高打造「福虎雲中城」迎接虎年到來，消費滿額還能得到好禮。

▲孔劉主演的Netflix韓國科幻劇集《寧靜海》受到關注。（圖／記者謝婷婷攝）

想要虎虎生風一整年，小幫手可以助你一臂之力。Atome與超過5千家橫跨時尚、生活等線上線下商戶合作，讓你可以「先享後付」；開心滑手機滑到沒電也沒在怕，全台擁有超過4千個ChargeSPOT充電站，讓你隨時隨地都可以補充電力，商洽副理黃琳晏說，「ChargeSPOT在產品上本身自帶三條線，所以任何手機型號都可以充；第二個部分就是它目前可以甲地借乙地還，讓民眾使用上更加便利。另外我們在台北捷運全線都可以借到ChargeSPOT，除此之外現在很多便利商店、餐廳、咖啡廳以及藥妝店，也都借得到我們的服務。」2022年福虎迎春，不妨從生活周邊開啟幸福便利的每一天。