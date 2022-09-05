因應油價回跌　OPEC+決議每日「減產10萬桶」石油

▲OPEC+決議減產10萬桶。（圖／路透）

文／中央社

石油輸出國家組織（OPEC）與俄羅斯在內的結盟產油國今天決定，對全球經濟合計供應量將減少每日10萬桶。這項行動凸顯出由於經濟衰退疑慮引發油價下跌，令這些油國不滿意。

美聯社報導，OPEC與盟國（OPEC+）的能源部長今天決議10月開始的減產，是將9月大致上屬於象徵性的相同規模增產移除。OPEC中最大產油國沙烏地阿拉伯的能源部長8月已表明，OPEC任何時候都可能減產。

美國總統拜登（Joe Biden）一再呼籲油國增產以促使汽油價格降低，讓消費者的負擔減輕；但包括沙烏地在內的產油國則抗拒這番呼聲。

儘管如此，由於石油需求看跌，國際油價已從6月高點每桶120多美元滑落，令美國駕駛人受惠於加油價格降低；但同時卻使得OPEC+國家的政府預算收入受到影響。

OPEC+國家的能源部長在聲明中表示，9月增產只適用於當月，且成員國可能在任何時間再度召開會議來因應市場發展。

其他可能牽動油價的潛在因素，包括七大工業國集團（G7）打算對從俄羅斯進口的石油訂定價格上限，這對油市的影響未知；以及西方國家可能與伊朗達成限制核子發展協議，使得伊朗所受制裁放寬，所生產的百萬多桶油可能在未來幾個月再度流入市場，有利油價下跌。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完